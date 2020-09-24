Плохие долги россиян рекордно выросли с начала пандемии. И грозят вырасти еще

В августе объем просроченных потребкредитов вырос на 27,31 млрд руб. до 570,05 млрд руб. — это рекордный рост просрочки с начала коронакризиса в России, пишет РБК на основе данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Прежде рост за месяц не превышал 2-3% (в июле рост сотавил 9,99 млрд руб.), а в августе он составил сразу 5% — в категорию проблемных попали почти 80 тыс. займов.

Доля проблемных долгов в общем портфеле потребкредитов выросла до 12,1%, это на 0,4 п.п. выше, чем в среднем за месяц с начала кризиса. По данным НБКИ, в августе доля просроченных кредитов и вовсе выросла до 15,9%.

По данным ЦБ РФ, в августе просроченная задолженность росла более высокими темпами, чем в среднем за месяц в прошлом году, и сейчас ситуация с просрочкой «в большей мере отражает влияние пандемии».

С августа в категорию проблемных долгов, по которым не платили более 90 дней, попали кредиты, которые заемщики не обслуживают с апреля-мая, в пиковые месяцы пандемии и режима изоляции. Кроме того, пропадает эффект кредитных каникул и реструктуризации, говорит гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Также не все заемщики смогли предоставить документы, подтверждающие основание для кредитных каникул: справки о потере работы или снижение доходов более чем на 30%.

Рост объема плохих долгов сильно связан с динамикой реальных доходов населения и безработицей, указывает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Во II квартале 2020 г. доходы граждан, по данным Росстата, упали на 8%, безработица к августу увеличилась до 6,3%, что объясняет увеличение доли просрочки, говорит он.

После завершения кредитных каникул в сентябре-октябре у большинства заемщиков просрочка может вырасти еще, считают эксперты. Председатель правления банка «Нейва» Константин Левушкин ранее говорил DK.RU, что с июля заемщики, которые допустили просрочку по займам, постепенно возвращались в график, но с окончанием кредитных каникул не исключено увеличение объема плохих долгов.