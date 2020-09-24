«Стать айтишниками придется всем. Теперь это как знание английского и математики»

Зампред ВТБ Вадим Кулик в рамках цикла интервью «Учебная тревога» рассказал РБК, какие навыки нужны будут всем работникам будущего. Знание английского и математики дополняются ИТ-навыками, и обратного пути нет. DK.RU выбрал из рассказа Кулика главное.

— Все цифровое развитие общества движется в сторону нескольких очевидных областей. Первый и главный тренд — углубленная персонализация. Мы начинаем понимать интересы и взаимодействовать не с большими группами людей, не с сегментами, а с каждым отдельным человеком. Второй тренд — поведенческий: люди любят общаться. Растет значение речи, голоса, коммуникации. Третий тренд — желание, чтобы информация поступала в максимально удобном объеме и виде. А удобное как правило означает визуальное.

Для этого критически нужны «айтишники», но какие? Надо понимать, что 30 лет назад представление о них было одно, а сейчас совсем другое: внутри ИТ очень много разных специальностей.

Очень быстро будут развиваться связанные с высокопроизводительными, сложными вычислениями и оптимизацией алгоритмов области. Еще одна бурно развивающаяся специальность — это дата-саентисты — те, кто формирует логику, визуализирует ее и превращает либо в дополненную реальность, либо в удобный дашборд или в какое-то еще визуальное сообщение. Третья специальность — дизайнеры интерфейсов — те, кто соединяет эти два мира.

Но очень скоро окажется, что просто айтишником быть бессмысленно. Все переходит на стык ИТ и какой-то базовой специальности. Таких людей называют Т-shaped — это те, у кого две специальности или больше. Нужен сплав нескольких компетенций, чтобы справляться со сложными задачами будущего.

Поэтому, вероятнее всего, два образования (одно из которых — в области ИТ) со временем станет базовым критерием образованного человека.

То, что десять лет назад было передовым, уже таковым не является, поэтому нужно уметь смотреть вперед и строить проекты на лучших решениях проектирования, создания кода, системах и прочем.

Появление лучшего или нового решения знаменует появление дефицитной компетенции. Моя задача — сделать ее массовой. Поэтому и приходится вкладываться в привлечение в команду людей, которые продуцируют это знание, являются внутренними коучами, а также приобретать разные курсы, проводить внутренние семинары, выстраивать партнерства с разными компаниями.

Вот этот подход по превращению уникальной «штучной» компетенции в массовую и дает возможность создавать продукт будущего, а не продукт сегодняшнего дня.

На самом деле, в коллективе обязательно должна быть и передовая, и консервативная часть сотрудников. Последняя действительно меняется сложнее, но, если она принимает твой трек развития, значит изменения приобрели необходимую инерцию.

Знания — это категория, которая всегда трансгранична и не принадлежит никому. Доступ к лучшему преподавателю вместе с переходом образования в онлайн станет проще: сейчас можно записаться на курсы MИТ, например, или других передовых вузов. В этом смысле найти равновесие с государством будет просто, потому что ему со временем придется признавать определенный объем пройденных курсов, если они подтверждаются соответствующими сертификатами.

Человек как клиент очень быстро меняет свои предпочтения. И разворот платформ к образованию — это реакция на меняющийся запрос потребителя.

История с разработкой «под ключ» — устаревшая история, потому что позже требует больших итераций в процессе внедрения: допустим, выработали решение, но наши запросы уже изменились вместе с изменениями наших клиентов и т.д.

Очевидно, что ряд компетенций всегда будет существовать в очень ограниченном количестве. Например, отдельные специфические способы работы с данными: у нас на рынке существует только одна компания, которая имеет в этом экспертизу. Нам бессмысленно выстраивать полностью свою узкую компетенцию. Но мы создаем в банке гибкую специализированную команду из внешних и внутренних специалистов, внутри которой только два человека наши. Эти работники в процессе общей проектной деятельности набираются новых знаний от привлеченных профессионалов в своей теме.

Нужны женщины. Потому что, когда нет женского начала, идеи очень быстро застывают в красивых, но нереализуемых искусственных формах. Женщины — хорошие скептики, вносящие «рацио», от которого зачастую мужское ядро застывает в полном интеллектуальном бессилии. Поэтому я очень люблю мешать, например, айтишников с операционкой: тогда встречаются два мира — один из будущего, а другой из сурового настоящего. Вот это смешение в командах людей с разным бэкграундом, с разными специальностями, с разной функциональностью и разного пола как раз позволяет им «переплавляться».