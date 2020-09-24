Медитация — новая панацея? Часть людей она довела до депрессии и мыслей о суициде

Принято считать, что медитация помогает снять стресс и привести мысли в порядок. Но порой она только ухудшает состояние, пишет New Scientist.

Первый систематический обзор доказал: примерно каждый двенадцатый из тех, кто пробует медитацию, испытывает отрицательные побочные эффекты. Депрессия может усугубиться, тревога возрасти, больше того, эти состояния могут проявиться впервые.

Большинству людей медитация помогает, но, несомненно, ее польза была сильно преувеличена, не на всех и не всегда она влияет благосклонно, — поясняет один из исследователей, Мигель Фариас из Университета Ковентри в Великобритании.

Есть много видов медитации, но один из самых популярных — осознанность, когда люди должны обращать внимание на текущий момент, сосредоточившись на собственных мыслях и чувствах или на внешних ощущениях. Этот способ рекомендуют некоторые специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании как способ уменьшить рецидивы депрессии у людей, неоднократно испытывавших это состояние.

Интерес к медитации, возможно, частично можно объяснить тем, что люди все чаще задумываются о вреде антидепрессантов и о проблемах, возникающих при их отмене. При этом есть сведения, что у части людей после первых медитаций психическое самочувствие ухудшается, но сведений о том, сколько таких случаев, нет.

Мигель Фариас с командой изучил медицинские журналы, где было найдено 55 исследований на эту тему. Эксперты сначала исключили те из них, которые намеренно искали отрицательные эффекты, определили число пострадавших людей в каждом исследовании и вычислили среднее значение с поправкой на размер исследования (распространенный метод в таком виде анализа).

Оказалось, что примерно 8% людей, пробовавших медитацию, столкнулись с негативными последствиями.

Это может быть что угодно — от повышения тревожности до панических атак, — говорит Фариас.

Также были обнаружены случаи психоза и появление мыслей о самоубийстве. Показатель в 8% может быть заниженным, поскольку многие исследования медитации фиксируют только серьезные негативные эффекты или не фиксируют их вообще, считает Фариас.

Психолог, член Британского психологического общества Кэти Спаркс считает, что такой эффект от медитаций могут получить люди с невыявленной тревогой или депрессией.

«Было обнаружено, что медитация помогает людям расслабиться и переключить внимание, что она полезна как умственно, так и физически», — говорит она. Но порой, когда люди пытаются усмирить свои мысли, разум может «восстать».

Это своего рода ответная реакция на попытку контролировать разум, и это приводит к эпизоду тревоги или депрессии, — объясняет Спаркс.

Все это не означает, что о медитации нужно совсем забыть. Спаркс говорит, что медитацию лучше всего проводить под руководством наставника или используя специальное приложение с записанным повествованием.

«Из-за нового исследования кто-то может совсем отказаться от медитации, а ведь она приносит пользу в правильном контексте», — говорит она.