«Сберу и другим старым игрокам пора задуматься». К чему ведет сделка Яндекса и «Тинькофф»

Сергей Васильев, основатель инвестиционной группы «Русские фонды», прокомментировал новость о покупке Яндексом банка «Тинькофф»:

— Чтобы понять причину, побудившую Яндекс задуматься о покупке банка «Тинькофф», нужно всмотреться в молодой и дерзкий американский проект, брокерскую платформу Robinhood, которая перевернула фондовый рынок США.

Исторический персонаж, благородный разбойник Робин Гуд, который грабил богатых, отдавая добытое беднякам, был использован молодыми американцами (Владимиром Теневым и Baiju Bhatt, детьми болгарских и индусских эмигрантов), чтобы показать главную идею проекта — «обеспечить доступ к финансовым рынкам всем, а не только богатым».

Всего пять лет назад (в 2015-м) они запустили простое и удобное приложение для смартфонов, чтобы любой человек мог быстро и легко начать торговать на фондовом рынке. Казалось бы, американский фондовый рынок, на котором работают по 20-30 лет крупнейшие банки и маститые он-лайн брокеры, трудно удивить. Но Robinhood, благодаря удобству платформы мгновенно взлетел и уже через три года набрал 3 мил клиентов, обогнав таких старожилов как E-Trade, TD Ameritrade и Charles Schwab.

Главной фишкой Robinhood стала нулевая комиссия для клиентов при торговле на рыке акций и ETF. Брокер нашел на чем зарабатывать, они стали перепродавать потоки клиентских заявок hft- трейдерам и зарабатывать на маржинальном кредитовании, но сделали торговлю для самих клиентов бесплатной.

И это перевернуло весь рынок!

В 2019-м все ведущие американские он-лайн брокеры вынуждены были сделать то же самое, в конкурентной борьбе с Robinhood им пришлось тоже обнулить свои комиссии.

Сегодня весь американский рынок пристально следит за Robinhood, ведь именно их усилиями теперь обеспечивается колоссальный приток свежих денег на американский рынок, и его капитализация достигла исторических максимумов. Даже на последнем «пандемийном» падении Robinhood только выиграл. Сидящие на карантине американцы, не работающие, но массово получающие государственные субсидии, пустили их не на потребление, а на фондовый рынок через Robinhood. Надо же на чем-то зарабатывать, если другой работы нет!

Интересен тут и факт «русских» денег.

Сегодня одним из главных инвесторов проекта Robinhood является наш… Юрий Мильнер. Юра давно переехал в США. Но его интернет-чутье, полученное на сделках по покупке Мейл.ру, Одноклассников, ВКонтакте и первых акций Facebook, дало ему возможность вовремя увидеть этот яркий проект, и в 2017-м его фонд DST Global вложил $110 мил в Robinhood, оценив брокерскую платформу в $1,3 млрд. А еще через год он обеспечил вложение в Robinhood еще $363 мил из оценки проекта уже в $5,6 млрд.

Сегодня Bloomberg оценивает весь проект в $7-10 млрд. Это самый яркий и самый быстрорастущий проект на финансовом рынке Америки.

Поэтому именно в контексте этого проекта и его идей и нужно рассматривать мотивы Яндекса, решившего купить банк «Тинькофф».

Российские интернет компании всегда в своем развитии смотрят на Запад, копируют их идеи и модели. Но российский рынок совсем другой, у нас другая банковская система и другой фондовый рынок. Чистое копирование тут не сработает.

Но общий дух и настроение у нас одинаковые. На российском рынке, как и на американском, много ликвидности, много денег, но их некуда вкладывать.

Монополизация всех индустрий крупными и богатыми игроками не дает возможности миллионам «бедняков» чувствовать себя свободными, не дает возможности хотя бы помечтать стать богатыми и самостоятельно «заработать» себе деньги.

А Robinhood эту возможность, эту надежду дает!

Пусть многие обожгутся и проиграют, но кто-то хорошо заработает и разбогатеет. И пример этих удачливых игроков будет тянуть на рынок миллионы и миллионы новых игроков.

Именно этот дух и настроение чувствуют сейчас в Яндексе и Тинькоффе, после решения объявить о возможной сделке.

А на месте Сбера и многих других старых игроков я бы сильно сильно задумался…