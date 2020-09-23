Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.09
76,35
89,25
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Шарташском лесном парке построят термальный курорт «Баден-Баден» и деревню мастеров

3 534
В Шарташском лесном парке построят термальный курорт «Баден-Баден» и деревню мастеров
Иллюстрация: скриншот с видео

Масштабная реконструкция парка будет проходить в три этапа и займет десять лет. Мастер-план нового парка уже одобрили, масштабные строительные работы начнутся уже в 2021 году.

#МЕГАПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга на заседании рассмотрел мастер-план по реконструкции рекреационно-оздоровительного кластера «Шарташский лесной парк»

Руководитель проекта Михаил Попов рассказал, что мастер-плана парка был выполнен по заказу министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и является документом стратегического планирования, на основании которого в течение десяти лет будет вестись вся работа по обновлению территории. Разработчиком проекта реконструкции парка стала архитектурная мастерская «Городское планирование».

Главной задачей в ближайшие годы станет реабилитация леса и озера Шарташ, обновление инфраструктуры и прочее. 

Ключевыми проектами, которые проектировщики планируют реализовать на Шарташе в течение 10 лет, станут центр семейного отдыха, болотный парк «Углозуба», деревня мастеров, дайвинг-центр, экопросветительский центр и другие. 

В Шарташском лесном парке построят термальный курорт «Баден-Баден» и деревню мастеров 1

На первом этапе с 2021 по 2023 годы в парке планируют обновить входную группу, построить центр семейного отдыха, Школу тропостроителей, первую очередь оздоровительного комплекса «Баден-Баден», а также базу водных видов спорта «Мыс Экстрим».

В Шарташском лесном парке построят термальный курорт «Баден-Баден» и деревню мастеров 2

На втором этапе с 2024 по 2026 годы будет построена деревня мастеров, база рыболовства «Аквакультура» и две новых входных группы.

На третьем этапе с 2027 по 2030 годы в Шарташском лесном парке будет построен дайвинг-центр с бассейном, северная набережная и музей Шарташа. 

В Шарташском лесном парке построят термальный курорт «Баден-Баден» и деревню мастеров 3

По авторской задумке, в перспективе вокруг Шарташа появятся новые пешеходные и велосипедные дорожки, туристические тропы, лыжные трассы для массового катания горожан, маршруты движения электротранспорта, водные пути и пристани, детские и спортивные площадки, стоянки для автотранспорта. Специалисты также оборудуют на берегах озера и пляжи.

Особенностью проекта станет запрет на  размещение капитальных строений и сооружений, который действует в границах парка. 

Члены совета рекомендовали заказчику, региональному минприроды утвердить предложенный мастер-план.

Напомним, что Шарташский лесной парк в последнее время активно меняется. На его базе планируется создать рекреационно-оздоровительный кластер с инфраструктурой для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. В 2017 г. губернатор региона Евгений Куйвашев даже предлагал организовать здесь ежегодную велогонку «Тур де Шарташ». В марте 2018 г. директором лесопарка стал предприниматель Артур Зиганшин, сообщал DK.RU. 

В июне 2020 г. архитектурная мастерская «Городское планирование», которая разрабатывает мастер-план развития Шарташского лесопарка, представила варианты обновления парка. В июле началось обсуждение концепции развития территории с заинтересованными жителями. Кроме того, этим летом вдоль береговой линии озера установили скамейку длиной 200 м, которая стала самой длинной на Урале.

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Екатеринбург заходит новая продуктовая сеть. Ее развивает уральский бизнесмен из 2000-хВ Екатеринбург заходит новая продуктовая сеть. Ее развивает уральский бизнесмен из 2000-х
    67 069
  • На берегу Исети планируют построить элитное жильеНа берегу Исети планируют построить элитное жилье
    26 132
  • Друзья делают нас счастливее. В отличие от родственников. ИССЛЕДОВАНИЕДрузья делают нас счастливее. В отличие от родственников. ИССЛЕДОВАНИЕ
    13 973
  • Губернатор уволил нового руководителя электронного правительства. Он оказался банкротомГубернатор уволил нового руководителя электронного правительства. Он оказался банкротом
    23 716
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.