В Шарташском лесном парке построят термальный курорт «Баден-Баден» и деревню мастеров

Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга на заседании рассмотрел мастер-план по реконструкции рекреационно-оздоровительного кластера «Шарташский лесной парк».

Руководитель проекта Михаил Попов рассказал, что мастер-плана парка был выполнен по заказу министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и является документом стратегического планирования, на основании которого в течение десяти лет будет вестись вся работа по обновлению территории. Разработчиком проекта реконструкции парка стала архитектурная мастерская «Городское планирование».

Главной задачей в ближайшие годы станет реабилитация леса и озера Шарташ, обновление инфраструктуры и прочее.

Ключевыми проектами, которые проектировщики планируют реализовать на Шарташе в течение 10 лет, станут центр семейного отдыха, болотный парк «Углозуба», деревня мастеров, дайвинг-центр, экопросветительский центр и другие.

На первом этапе с 2021 по 2023 годы в парке планируют обновить входную группу, построить центр семейного отдыха, Школу тропостроителей, первую очередь оздоровительного комплекса «Баден-Баден», а также базу водных видов спорта «Мыс Экстрим».

На втором этапе с 2024 по 2026 годы будет построена деревня мастеров, база рыболовства «Аквакультура» и две новых входных группы.

На третьем этапе с 2027 по 2030 годы в Шарташском лесном парке будет построен дайвинг-центр с бассейном, северная набережная и музей Шарташа.

По авторской задумке, в перспективе вокруг Шарташа появятся новые пешеходные и велосипедные дорожки, туристические тропы, лыжные трассы для массового катания горожан, маршруты движения электротранспорта, водные пути и пристани, детские и спортивные площадки, стоянки для автотранспорта. Специалисты также оборудуют на берегах озера и пляжи.

Особенностью проекта станет запрет на размещение капитальных строений и сооружений, который действует в границах парка.

Члены совета рекомендовали заказчику, региональному минприроды утвердить предложенный мастер-план.

Напомним, что Шарташский лесной парк в последнее время активно меняется. На его базе планируется создать рекреационно-оздоровительный кластер с инфраструктурой для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. В 2017 г. губернатор региона Евгений Куйвашев даже предлагал организовать здесь ежегодную велогонку «Тур де Шарташ». В марте 2018 г. директором лесопарка стал предприниматель Артур Зиганшин, сообщал DK.RU.

В июне 2020 г. архитектурная мастерская «Городское планирование», которая разрабатывает мастер-план развития Шарташского лесопарка, представила варианты обновления парка. В июле началось обсуждение концепции развития территории с заинтересованными жителями. Кроме того, этим летом вдоль береговой линии озера установили скамейку длиной 200 м, которая стала самой длинной на Урале.