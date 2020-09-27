«Креатив — это про художников и музыкантов? Нет: прежде всего, ИТ и наука!»

Правительство Свердловской области планирует подать заявку на присвоение Екатеринбургу статуса креативного города ЮНЕСКО. По словам генерального директора Агентства по привлечению инвестиций Александра Породнова, пакет документов уже готовится — заявку подадут летом 2021 г., чтобы успеть получить статус к 300-летнему юбилею города. Власти рассчитывают, что Екатеринбург в новом статусе сможет привлечь инвестиции и привлечь финансирование для культурных проектов. Особенно это актуально в пост-ковидный период, ведь именно креативные индустрии оказались наиболее пострадавшими от карантинных ограничений.

Сама идея подачи такой заявки принадлежит Комитету музыкальной индустрии. Это первое в России сообщество музыкального бизнеса, куда вошли музыкальные фестивали, звукозаписывающие компании, промо-команды и продюсерские центры, концертные площадки и другие представители сферы.

DK.RU обратился к участникам Экспертного клуба Екатеринбурга, чтобы узнать, какие отрасли относятся к креативным и какие проекты, несмотря на коронавирус, были реализованы в уходящем 2020 г.

Константин Неуймин, проектный директор компании «Сплайнекс», отмечает, что к креативным индустриям относятся, в первую очередь, ИТ и сфера цифровых инженерных проектов. Вместе с тем, он считает, что в нашем регионе недостаточно событий, которые работали бы на развитие именно этого сегмента:

Вот так сразу, я даже не готов назвать какую-то объединяющую ИТ-проекты площадку, где талантливые люди могли презентовать свои идеи. В этом смысле музыкантам и художникам проще, можно выйти на улицу и показать творчество прохожим, сделать несколько арт-объектов и о тебе напишут в СМИ. У нас есть площадки для успешного развития гуманитарных проектов, например, Дом Маклецкого, но я не видел среди их резидентов тех, кто бы занимался наукой и цифровыми технологиями. У нас в регионе нет выставок, где бы мы могли показать свои ИТ-проекты и найти инвесторов, а такие выставки не помешали бы. ИННОПРОМ — отличная площадка, но она для больших игроков, а не для начинающих компаний, даже не для средних.

По его словам, на региональном уровне недостаточно инструментов для поддержки креативных индустрий:

Если говорить о личном опыте, то наши скромные попытки получить поддержку пока не имели никакого успеха. Мы пытались получить субсидию, но условия оказались для нас неприемлемыми. Подавали заявку на грант, но это сопряжено с оформлением огромного количества документов, а также оказалось весьма растянутым во времени. Результат не оправдывает потраченных средств. В нашей сфере наиболее продуктивным остается поиск инвестора, частное инвестирование, что позволит реализовать проект. Даже наш проект «Безопасный двор», который должен с необходимостью заинтересовать муниципалитеты или застройщиков, например, пока не встретил интереса со стороны этих потенциальных инвесторов.

Неуймин советует региональным властям обратить внимание не только на креативную молодежь в классическом понимании, устоявшемся в общественном сознании — музыкантов, дизайнеров, художников, но и на инженеров, тех, кто работает с искусственным интеллектом.

Наши идеи могут им помочь быстрее и эффективнее реализовать государственные задачи в сфере безопасности, образования, медицины и культуры, — говорит он.

Ян Кожан, глава Агентства развития Сысерти, приводит в пример фестиваль «Лето на заводе», который показал, что не только центр Екатеринбурга может быть центром притяжения представителей креативного класса:

Фестиваль объединил предпринимателей, мастеров, музыкантов, айтишников и многих других. Мы видим, насколько наша инициатива заметна. К нам обращаются другие территории и другие проекты, например Арт-Резиденция в Нижнем Тагиле на Черноисточинском заводе. Тоже интересный проект оживления старинного демидовского завода.

Он отмечает и проекты в музыкальной сфере:

«Уральская ночь музыки» — совершенно потрясающее мероприятие, безо всяких преувеличений. Впечатляет и то, что команда фестиваля хочет создать некое творческое пространство, кластер (Ural Music Camp), посвященный музыке. У Екатеринбурга есть потенциал создания таких специализированных площадок: наверное, самое похожее — это «Ельцин-центр».

Кожан прогнозирует появление все новых проектов в этой сфере, поскольку со стороны власти появился запрос на развитие креативной экономики.

Мне очень нравится, что к словам «креатив» и «творчество» добавилось слово «экономика». На это стали смотреть именно как на экономику, а не как на культуру в «плохом» смысле этого слова: как на что-то, что не дает экономического эффекта. Мы видим, насколько сами объекты могут быть доходными и внешний эффект на окружающую территорию. Это уже происходит в тех проектах, о которых я сказал. У молодежи появляется смысл оставаться в родном городе, реализовывать себя, новые люди вовлекаются. Мы верим, что для Урала креатив может стать «новым железом». У региона есть все предпосылки к этому: очень развитая система образования. В креативных индустриях есть большой потенциал, а для малых городов креативные пространства могут стать и центром науки. Туда могут приезжать студенты, им могут читать лекции. Такие пространства могут быть созданы в малых городах, где по понятным причинам университет невозможен, — рассказывает он.

Эксперт выделяет проекты частного бизнеса, которые уже работают на эти задачи — ИТ-акселератор ГК «СКБ Контур» и конкурс #startup_reality. Твой ключ от бизнеса от основателя РМК Игоря Алтушкина.

Андрей Русаков, политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований, признает, что в 2020 г. мероприятий могло быть значительно больше, но ограничения из-за пандемии нарушили планы организаторов.

Я могу сказать, что знаковым общероссийским событием стала «Уральская ночь музыки». Она стала чисто российским интересным кейсом, когда прививается любовь к музыке и из этого получается глобальное событие. Нужно отдать должное «Ночи музеев», которая тоже внесла большой вклад в популяризацию музеев и культурного досуга, в развитие креативных индустрий. Есть масса других мероприятий и выставок. Ожидается открытие центра «Эрмитаж-Урал»: очень важно, что жители Свердловской области будут приобщены к сокровищам этого уникального музея мирового масштаба. На площадке Свердловской филармонии регулярно проходят джазовые фестивали, фестивали Баха и так далее, — говорит Русаков.

Вместе с тем он признают, что без поддержки властей такие события вряд ли бы состоялись. Эти мероприятия, требующие серьезных затрат, не имеют реальных возможностей окупиться.

Во многом механизмы отбора талантливой молодежи основаны на системе государственных учреждений, где подростки могут за минимальную плату или бесплатно пройти обучение, — продолжает эксперт. — У нас есть великолепная Детская филармония — довольно уникальное явление в масштабах страны. Не везде есть детские филармонии, а у нас есть отдельное здание для нее, даже не одно. У нас есть отдельный детский театр эстрады. По большому счету, все подобные учреждения имеют детские филиалы, с отдельной инфраструктурой. Система отбора в любом случае основана на том, что люди, имеющие способности, должны регулярно заниматься. Талант — это вещь хорошая, но главное — тренировка. Поэтому руководство области идет по этому пути, создавая учреждения для адаптации детей в разных креативных сферах. На мой взгляд, для всех, кто имеет такие наклонности, создана достойная структура для реализации их талантов.

Георгий Цеплаков, культуролог и бизнес-тренер, отмечает такие инициативы в современном искусстве, как фестиваль «Стенограффия», который проходит в Екатеринбурге уже 11 лет, а также отдельные проекты, связанные с творчеством конкретных художников, например, на площадке «Ельцин-центра».

Есть много других интересных проектов, связанных с социальной сферой, — перечисляет Цеплаков. — Мне запомнился, например, «Том Сойер Фест», когда ремонтировали старые дома, давая им новую жизнь. С другой стороны, у нас есть масштабные проекты, такие как Уральская индустриальная биеннале или EverJazz с большим количеством проектов. Есть достаточно много инициатив, связанных с кино. С литературой точно так же, но литература, к сожалению, не слишком поставлена в индустриальные рамки в силу того, что у нее попросту нет финансирования. Исключение, пожалуй, это Музей литературной жизни Урала, где они делают очень интересные ивенты. Получается, мы наблюдаем всплеск, но очень локальный, широкой информационной поддержки это не получает. Если рассматривать театральные площадки, здесь самое интересное — это «Коляда-театр». Но это уже скорее не креативная индустрия, а инициатива, которая идет в рамках репертуарного театра.

При этом в городе объективно меньше тематических проектов, связанных с мировой и отечественной историей, подчеркивает он. Также не хватает адресной поддержки:

Могли бы быть инвестиционные проекты и гранты для выявления и поощрения новых интересных проектов. Например, два года назад вышла книга, посвященная творчеству Романа Тягунова, очень интересного поэта. И таких поэтов много, а знают только Бориса Рыжего. Даже если мы говорим про Бориса Рыжего, что в городе происходит с этим достаточно интересным именем? Это говорит о нереализованном потенциале. У нас очень много локальных брендов, которые могли бы добавить новые краски в палитру культурных событий.

Анатолий Гагарин, д.ф.н., директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, приводит в пример стартовавший накануне карантина проект «Агенты позитивных изменений», который объединил более 700 человек. Событие превратилось в масштабное движение инициативных людей:

В ситуации преобладающего формата онлайн-коммуникаций движение «Агенты позитивных изменений» координирует (в том числе и через чат в телеграмме) проведение проектов, реализацию интересных инициатив, что позволяет не терять темп предпринимательской и общественно-полезной деятельности в регионе.

Другие интересные инициативы организовал проект «Лига друзей Екатеринбурга», получивший поддержку Фонда президентских грантов. Он объединил группу креативных городских «проектантов» — музыкантов, художников, театралов, кинематографистов, психологов, философов, краеведов, историков, искусствоведов, мастеров народных промыслов, ремесел и культурных практик, рассказывает Гагарин:

Все они условно подразделились на «горожан» и «выпускников города», то есть тех, кто уехал из Екатеринбурга, но готов помогать и участвовать в разнообразной креативной жизни города. В условиях карантина «Лига» проводит серию онлайн-дискуссий, обменов мнениями и опытов, находит партнеров за пределами города и страны, общаясь с «Выпускниками города» и решая городские проблемы и реализуя инициативы, расширяющие креативные горизонты городского сообщества, впитывая лучшие мировые культурные практики и продвигая собственные идеи.

Относятся к креативным индустриям и такие сферы, как реклама и медиа / СМИ. В рекламной индустрии наиболее активны члены АКАР Урал — отраслевой ассоциации, которая инициирует регулярные проекты в сфере профильного образования и консалтинга. Недавно АКАР презентовал Экосистему рекламного рынка Екатеринбурга — первую попытку системного анализа этого рынка.

Карантинные ограничения наложили свой отпечаток и на работу медиа. Так, «Деловой квартал» успешно перевел все традиционные офлайновые круглые столы в онлайн, а также запустил ряд новых проектов. Например, Сообщество малого бизнеса DKclub и цикл инстаграм-интервью, героями которых стали не только предприниматели, но и профильные министры. Ожидаемый бизнес-сообществом проект «Человек года» в этом году состоится традиционно в конце ноября — статуэтки лучшим предпринимателям и госслужащим года будут вручаться уже в одиннадцатый раз.