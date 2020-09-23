«Большой проект». Уральский производитель построит фабрику в Москве

Уральский дизайнер, основатель портновской мануфактуры SHISHKIN Дмитрий Шишкин построит швейную фабрику в центре Москвы. Об этом стало известно во время визита статс-секретаря – заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова на инновационное производство «SHISHKIN uniform atelier» в Екатеринбурге.

Уральский бизнесмен показал чиновникам цифровую фабрику по производству одежды в стране. Благодаря техническому оснащению при общей площади трехэтажного комплекса в 2500 квадратных метров, на предприятии работает 170 человек, а производственная мощность составляет – 40 тысяч единиц изделий в месяц и порядка 500 тысяч единиц в год.

Виктор Евтухов и Дмитрий Шишкин на производственной фабрике в Екатеринбурге.

Дмитрий Шишкин рассказал, что, когда правительство Москвы узнало о фабрике в Екатеринбурге, чиновники сами предложили создать совместный проект в столице России.

Как рассказал предприниматель Е1, производство разместится в центре Москвы, фабрику построят в рамках государственно-частного партнерства. Землю предоставит государство, а Дмитрий Шишкин выступит инвестором и реализатором проекта. Для строительства инновационной фабрики привлекут банковские средства. Всего, по подсчетам бизнесмена, на строительство и оснащение понадобится порядка полумиллиарда рублей и три года. Запустить производство планируют в 2024 г.

Фабрика в Москве будет многопрофильной, она будет выпускать весь ассортимент одежды для взрослых. В приоритете мужская, классическая линии и одежда для профессионального спорта, — заявил бизнесмен.

Как рассказывал DK.RU, Дмитрию Шишкину удалось вывести легкую промышленность Урала на новый уровень. Прошлой весной уральский дизайнер возглавил комитет по швейной промышленности российского Союзлегпрома. Его основная задача — стать локомотивом для развития легкой промышленности страны.

Ранее Денис Мантуров называл портновскую мануфактуру из Екатеринбурга в числе брендов, пользующихся спросом в стране и за границей. Один из последних проектов мануфактуры — коллекция спортивной одежды Putin Team, которую дизайнер выпустил в коллаборации с Минпромторгом.