Тайная инаугурация Лукашенко, как проходит восстановление Навального. Главное 23 сентября

Заболеваемость коронавирусом в России выросла до максимума с середины июля

За последние сутки в России зафиксирован 6 431 новый случай коронавируса, 150 смертей, полностью выздоровело 5 750 человек, сообщил оперативный штаб. Это максимум заболевших за день с середины июля.

В Москве зарегистрировано 970 новых случаев, Московской области — 215, Санкт-Петербурге — 208, Ростовской области — 183, более 100 случаев в Воронежской, Нижегородской, Свердловской, Кемеровской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Оренбургской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Ставропольском и Красноярском краях.

Всего в стране насчитывается 1 122 241 заболевших, 19 799 летальных исходов, выздоровело 923 699 человек.

Алексей Навальный выписан из стационара «Шарите»

Оппозиционер Алексей Навальный выписан из стационара берлинской клиники «Шарите», где он с 22 августа находился в отделении интенсивной терапии. Навальный находился на лечении в клинике 32 дня, из которых 24 провел в реанимации. Основываясь на прогрессе пациента, врачи считают, что он может полностью выздороветь, но оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления еще слишком рано.

Сам Навальный написал:

Первый раз меня подвели к зеркалу через 24 дня в реанимации (из которых 16 в коме). Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма «Властелин колец». И поверьте, это был совсем не эльф… Но врачи продолжали делать своё чудо, я занимался с физиотерапевтом, ел, старался больше спать (самая большая проблема до сих пор)… Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Вчера приходила нейропсихолог, делала тесты, проверяя, не поглупел ли я. Спрашиваю: чего делать, чтобы быстрее вернуться с точки зрения не только физической, но и головы. Ответ понравился: читайте больше, пишите в соцсети. Играйте в видеоигры.

Олег Тиньков назвал сделку с «Яндексом» не продажей, а слиянием

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков прокомментировал предстоящую сделку по продаже 100% акций компании «Яндексу»: он заявил, что не собирается уходить из своего банка, а сама сделка — скорее слияние, чем продажа.

«Я ещё ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю «Яндекс», мы две лучшие ИТ-компании страны и там может быть куча синергий! Я точно остаюсь в «Тинькофф» и буду им заниматься, — написал бизнесмен, уточнив, что главным для него сейчас остается реабилитация после пересадки костного мозга из-за лейкемии.

Лукашенко провел тайную инаугурацию

Александр Лукашенко вступил в должность президента беларуси — во Дворце Независимости прошла церемония инаугурации, сообщило государственное информагентство БЕЛТА. Церемония оказалась неожиданной: о ней не сообщалось заранее, с утра возле дворца было скопление спецтехники и силовиков.

Член президиума Координационного совета Павел Латушко прокомментировал инаугурацию:

Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников. <…> Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира.

При этом близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого» заявил, что странно слышать рассуждения о тайной инаугурации, так как на церемонию было приглашено 700 человек, а утром кортеж президента проехал почти через весь город.