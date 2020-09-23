Городская скорая помощь готовится ко второй волне коронавируса. Главное о COVID в регионе

Служба скорой помощи Екатеринбурга готовится ко второй волне коронавируса в Свердловской области, об этом на заседании комиссии гордумы по здравоохранению сказал и. о. главного врача МБУ «Станция скорой помощи имени Капиноса» Сергей Панин:

Мы все видим, что и в России растет число случаев заболевания, и мы видим небольшое увеличение в регионе. Мы готовимся ко второй волне, это не исключено.

Глава скорой помощи отметил, что на данный момент на вызовы по подозрению COVID-19 выезжает девять бригад с подстанции № 15. Эти сотрудники обеспечены недельным запасом средств индивидуальной защиты, при этом у станции есть контракт на поставку СИЗов в расчете на 2,5 месяца.

Также сегодня стало известно, что городскую больницу № 14, которая расположена на Уралмаше, полностью переводят на прием пациентов с коронавирусом. Ранее 100 из 437 коек могли принимать пациентов в штатном режиме, однако оперштаб принял решение вернуть все места под пациентов с коронавирусом, об этом говорится в приказе минздрава Свердловской области.

В областном оперштабе по борьбе с коронавирусом E1 сообщили, что решение вызвано необходимостью сохранить резерв инфекционных коек во время сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ:

Напомним, что, по оценкам экспертов, наложение двух и более инфекций может привести к более тяжелому течению болезни в случае заражения. Система здравоохранения региона должна быть готова к оказанию помощи таким пациентам.

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 125 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает JustMedia.ru. Всего в области с начала пандемии выявлено 28 168 случаев COVID-19.

По информации областного оперштаба, состояние 111 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 57 — на аппаратах ИВЛ. 401 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном. Также за последние сутки зафиксировали пять смертей от коронавируса.

Полпред в Уральском федеральном округе Николай Цуканов ранее отмечал, что на данный момент системы здравоохранения регионов Урала готовятся к возможной второй волне коронавируса.