Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.09
76,27
89,48
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Повышение зарплат чиновников отложили на два года

1 431
Повышение зарплат чиновников отложили на два года
Иллюстрация: Пресс-служба правительства РФ

Чтобы сбалансировать федеральный бюджет, пострадавший из-за обвала доходов, кабмин оптимизирует программу материальной мотивации госслужащих. Реформу оплаты их труда начнут позже.

#НОВОСТИ

Кабмин РФ решил перенести на 2023 г. реформу «системы материальной мотивации» федеральных госслужащих, пишет РБК. Это позволит сэкономить почти 200 млрд руб., чтобы сбалансировать федеральный бюджет. По итогам 2020 г. дефицит казны составит порядка 4% ВВП, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов. Обвал бюджетных доходов и большие затраты на поддержку экономики из-за пандемии коронавируса привели к тому, что российский бюджет будет дефицитным ближайшие три года. 

Отсрочка запуска программы по росту зарплат чиновников необходимо, чтобы выделить средства на приоритетные меры для устойчивого развития экономики в условиях пандемии, «в том числе обеспечивающих всестороннюю социальную поддержку населения», заявили в Минфине.

 
Реформа оплаты труда госслужащих предполагает увеличение постоянной части оклада чиновников, а также оптимизацию бизнес-процессов» и сокращенин численности госаппарата, говорил Силуанов еще в 2018 г. Количество сотрудников центральных аппаратов федеральных министерств в этом году должно сократиться на 10%, в территориальных офисах — на 5%, а в 2021 г. — на 15%, предполагал Минфин. 

Необходимо отказаться от неэффективных регламентов, обновить либо отменить устаревшие стандарты, «требующие временных затрат и немалых кадровых ресурсов», говорила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. По ее словам, если не провести сокращение, уровень зарплат на госслужбе не довести до конкурентного. 

Финансирование системы оплаты труда госслужащих сократится в 2021 г. на 96,4 млрд руб., в 2022-м — на 99,32 млрд руб., но 2023 году, наоборот, должно вырасти на 99,1 млрд руб. Проводить реформу без дополнительного финансирования будет неэффективно, считает старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин. Кабмин одновременно отказался от ежегодной индексации окладов госслужащих в 2021 г. В 2018 г. средняя зарплата чиновников в центральных аппаратах федеральных органов власти составила 126,6 тыс. руб. На 1 июля 2019 г. в России было 855 тыс. госслужащих, в том числе 603 тыс. федеральных чиновников.

Еще одна мера по сокращению расходов федерального бюджета — оптимизация на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Екатеринбург заходит новая продуктовая сеть. Ее развивает уральский бизнесмен из 2000-хВ Екатеринбург заходит новая продуктовая сеть. Ее развивает уральский бизнесмен из 2000-х
    61 542
  • На берегу Исети планируют построить элитное жильеНа берегу Исети планируют построить элитное жилье
    25 446
  • Что такое «альтернативный туризм» и как он помогает восстанавливать экономику в провинцииЧто такое «альтернативный туризм» и как он помогает восстанавливать экономику в провинции
    28 603
  • Друзья делают нас счастливее. В отличие от родственников. ИССЛЕДОВАНИЕДрузья делают нас счастливее. В отличие от родственников. ИССЛЕДОВАНИЕ
    13 809
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.