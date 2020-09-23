Повышение зарплат чиновников отложили на два года

Кабмин РФ решил перенести на 2023 г. реформу «системы материальной мотивации» федеральных госслужащих, пишет РБК. Это позволит сэкономить почти 200 млрд руб., чтобы сбалансировать федеральный бюджет. По итогам 2020 г. дефицит казны составит порядка 4% ВВП, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов. Обвал бюджетных доходов и большие затраты на поддержку экономики из-за пандемии коронавируса привели к тому, что российский бюджет будет дефицитным ближайшие три года.

Отсрочка запуска программы по росту зарплат чиновников необходимо, чтобы выделить средства на приоритетные меры для устойчивого развития экономики в условиях пандемии, «в том числе обеспечивающих всестороннюю социальную поддержку населения», заявили в Минфине.

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Реформа оплаты труда госслужащих предполагает увеличение постоянной части оклада чиновников, а также оптимизацию бизнес-процессов» и сокращенин численности госаппарата, говорил Силуанов еще в 2018 г. Количество сотрудников центральных аппаратов федеральных министерств в этом году должно сократиться на 10%, в территориальных офисах — на 5%, а в 2021 г. — на 15%, предполагал Минфин.

Необходимо отказаться от неэффективных регламентов, обновить либо отменить устаревшие стандарты, «требующие временных затрат и немалых кадровых ресурсов», говорила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. По ее словам, если не провести сокращение, уровень зарплат на госслужбе не довести до конкурентного.

Финансирование системы оплаты труда госслужащих сократится в 2021 г. на 96,4 млрд руб., в 2022-м — на 99,32 млрд руб., но 2023 году, наоборот, должно вырасти на 99,1 млрд руб. Проводить реформу без дополнительного финансирования будет неэффективно, считает старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин. Кабмин одновременно отказался от ежегодной индексации окладов госслужащих в 2021 г. В 2018 г. средняя зарплата чиновников в центральных аппаратах федеральных органов власти составила 126,6 тыс. руб. На 1 июля 2019 г. в России было 855 тыс. госслужащих, в том числе 603 тыс. федеральных чиновников.

Еще одна мера по сокращению расходов федерального бюджета — оптимизация на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов.