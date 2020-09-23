Бизнес-омбудсмен предупредил о массовых банкротствах получателей льготных кредитов
Многие участники программы льготного кредитования могли невольно нарушить ее условие. Если не исправить ситуацию, им придется платить займы по полной стоимости.
Условия льготной программы кредитования бизнеса под 2% грозят волной банкротств ее участникам. Как пишет ТАСС, об этом говорится в письме уполномоченного по защите прав предпринимателей РФ Бориса Титова премьер-министру Михаилу Мишустину. Одно из главных условий сохранения льготной ставки — сохранение штата работников компании-заемщика на конец отчетного месяца — не менее 80% от численности на 1 июня 2020 г.
Однако у банков таких данных не было, первоисточник такой информации — отчетность по форме СЗВ-М, которую заемщики передают в Пенсионный фонд России до 15 числа месяца, следующего за отчетным. С 1 по 15 июня, пик обращений бизнеса за льготными займами, банкам были доступны данные только по состоянию на 1 мая.
При этом многие бизнесмены к июню по разным причинам сократили численность штата более чем на 20% по сравнению с апрелем. Хотя они были уверены, что число сотрудников будет рассчитано по данным на 1 июня, но фактически уже нарушили условия выдачи льготного займа.
Согласно условиям программы, чем раньше заключен кредитный договор — тем больше сумма кредита. Поэтому основная масса предпринимателей обратилась в банки уже в первые две недели июня. Очевидно, что в погоне за скорейшим получением финансирования большинство предпринимателей не изучили все условия предоставления льготного кредита, установленные правилами и кредитными договорами, — приводит пресс-служба г-на Титова выдержку из письма.
После окончания базового периода 1 декабря такие предприниматели должны будут вернуть кредит тремя равными платежами: 28 декабря 2020 г., 28 января и 1 марта 2021 г. — но уже по стандартной ставке, определяемой банками, порядка 15% годовых, указал бизнес-омбудсмен. «Учитывая нестабильное финансовое положение предпринимателей, обратившихся за антикризисной поддержкой, указанные последствия могут стать для них катастрофическими», — пишет Борис Титов.
Чтобы не допустить массового банкротства таких компаний, бизнес-омбудсмен предлагает актуализировать данные о численности работников в информационном сервисе ФНС России, по состоянию на 1 июня 2020 г., и считать эту дату считать точкой отсчета при определении фактической численности работников заемщика, а не 1 мая. Для этого кабмин должен выпустить соответствующее разъяснение или изменить постановление, касающееся выдачи кредитов под 2%.
Программа кредитования под 2% предприятий из пострадавших отраслей работает с 1 июня по 1 ноября. Кредит выдается в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. При сохранении 90% действующих рабочих мест, кредит и проценты будут списаны полностью, 80% — наполовину.