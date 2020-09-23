Бизнес-омбудсмен предупредил о массовых банкротствах получателей льготных кредитов

Условия льготной программы кредитования бизнеса под 2% грозят волной банкротств ее участникам. Как пишет ТАСС, об этом говорится в письме уполномоченного по защите прав предпринимателей РФ Бориса Титова премьер-министру Михаилу Мишустину. Одно из главных условий сохранения льготной ставки — сохранение штата работников компании-заемщика на конец отчетного месяца — не менее 80% от численности на 1 июня 2020 г.

Однако у банков таких данных не было, первоисточник такой информации — отчетность по форме СЗВ-М, которую заемщики передают в Пенсионный фонд России до 15 числа месяца, следующего за отчетным. С 1 по 15 июня, пик обращений бизнеса за льготными займами, банкам были доступны данные только по состоянию на 1 мая.

При этом многие бизнесмены к июню по разным причинам сократили численность штата более чем на 20% по сравнению с апрелем. Хотя они были уверены, что число сотрудников будет рассчитано по данным на 1 июня, но фактически уже нарушили условия выдачи льготного займа.

Согласно условиям программы, чем раньше заключен кредитный договор — тем больше сумма кредита. Поэтому основная масса предпринимателей обратилась в банки уже в первые две недели июня. Очевидно, что в погоне за скорейшим получением финансирования большинство предпринимателей не изучили все условия предоставления льготного кредита, установленные правилами и кредитными договорами, — приводит пресс-служба г-на Титова выдержку из письма.

После окончания базового периода 1 декабря такие предприниматели должны будут вернуть кредит тремя равными платежами: 28 декабря 2020 г., 28 января и 1 марта 2021 г. — но уже по стандартной ставке, определяемой банками, порядка 15% годовых, указал бизнес-омбудсмен. «Учитывая нестабильное финансовое положение предпринимателей, обратившихся за антикризисной поддержкой, указанные последствия могут стать для них катастрофическими», — пишет Борис Титов.

Чтобы не допустить массового банкротства таких компаний, бизнес-омбудсмен предлагает актуализировать данные о численности работников в информационном сервисе ФНС России, по состоянию на 1 июня 2020 г., и считать эту дату считать точкой отсчета при определении фактической численности работников заемщика, а не 1 мая. Для этого кабмин должен выпустить соответствующее разъяснение или изменить постановление, касающееся выдачи кредитов под 2%.

Программа кредитования под 2% предприятий из пострадавших отраслей работает с 1 июня по 1 ноября. Кредит выдается в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. При сохранении 90% действующих рабочих мест, кредит и проценты будут списаны полностью, 80% — наполовину.