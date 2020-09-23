В деле УГМК. В Екатеринбурге планируют открыть три модных фермерских рынка

К 300-летнему юбилею Екатеринбурга власти города запланировали открытие трех новых рынков, об этом на заседании комиссии гордумы по экономическому развитию сообщила глава городского комитета по товарному рынку Наталья Фирстова.

Как пишет «Коммерсантъ», один из обновленных рынков, хотя и не в полном объеме, уже начал работу в ТРК «Омега». После реконструкции первый этаж, на котором располагается рынок, увеличился с 1,7 тыс. кв. м до 6 тыс. кв. м. Там уже есть бакалейный, мясной, кисломолочный и другие продовольственные отделы. В ближайшее время будет подана заявка на получение разрешения на организацию рынка.

Владелец ТРК «Омега», областной депутат Владимир Смирнов рассказал, что благодаря новому пространству общий трафик торгового центра вырос вдвое.

Еще один гастроцентр планирует возвести компания «УГМК-Агро». В мэрии говорят, что документация проекта будет готова в октябре-ноябре. Наталья Фирстова отмечает, что городская администрация ведет переговоры с компанией, чтобы новый гастрорынок был похож на московские проекты:

В Москве на рынках Усачевский и Даниловский, например, сам рынок размещается в центре павильона, а по периметру располагаются предприятия общественного питания. Это очень актуальная концепция, к которой мы, возможно, придем.

Как сообщал DK.RU, о планах возвести четырехэтажный гастрономический центр «Хлеб&соль», который связывают с «УГМК-Агро», стало известно еще в январе 2020 г. Представители бюро CNTR Architects подготовили проект, согласно которому первый этаж здания займет продуктовый рынок, где можно будет купить товары из фермерских хозяйств. Плюс там разместят крафтовые производства — будут пекарня, пивоварня, а также винный бутик и кафе. Второй и третий этажи отдадут под заведения общепита.

Источники, знакомые с ситуацией, отмечали: объект возведут на проспекте Космонавтов, 100. В «УГМК-Агро» отметили, что пока не готовы комментировать строительство гастромаркета.

Что касается третьего рынка, место для него еще не выбрали. В качестве перспективной рассматривается территория на улице Блюхера, 32, где расположен торговый комплекс «Современник», который планируется реконструировать. По словам Натальи Фирстовой, мэрия ведет переговоры с владельцем об организации рыночного пространства на площадке перед комплексом.

В планах городских властей также реконструкция Шарташского рынка. Сроки этих работ собственником пока не определены. При этом директор Шарташского рынка Александр Пьянков в беседе с изданием отметил, что в ближайшее время планов по реконструкции площадки нет.

В Екатеринбурге давно говорят о необходимости открытия гастромаркета. Такой формат уже присутствует не только в столицах, но и в Перми, Новосибирске. Однако до сих под в столице Урала только анонсировали громкие проекты.

Первый в Екатеринбурге гастромаркет под названием E-story откроется уже в конце 2020 г. на последнем этаже третьей очереди ТРЦ «Гринвич». На территории 5 тыс. кв. м откроется 50 ресторанов в формате моноконцепций (от перуанской и мексиканской кухонь до израильской и грузинской) и лавки фермерских продуктов, рассказывал DK.RU.

Ранее о планах открыть гастромаркет заявлял также «Форум Групп», площадку планировали запустить в рамках ЖК «Форум-Сити», однако подробностей проекта пока нет.

Еще один рынок, судьба которого не решена — проект ГК «ТЭН» на Новокольцовском тракте. Екатеринбургская компания объявляла о готовности к старту строительства оптово-распределительного центра, где появится огромный сельхозрынок с фудкортом. Речь шла о территории в 36 га на Кольцовском тракте, местным фермерам обещали льготы.

Еще один фермерский рынок должен был запустить в Ельцин Центре владелец ресторана «Жадина Говядина» Роман Ташкинов. Предприниматель заявил, что отказался от этой идеи.

Александр Пьянков уверен, что внедрение московских форматов в Екатеринбурге преждевременно, а самый подходящий вариант для столицы Урала — открывать гастромаркеты в ТРЦ.