Уральский банк опроверг причастность к возбуждению дела против экс-главы МВД Екатеринбурга

Ольга Савичева, начальник управления маркетинга, рекламы и связей с общественностью банка «Кольцо Урала»:

— Информация о незаконной выдаче кредита Банком Кольцо Урала и участии его незаконном возбуждении уголовного дела не соответствует действительности.

Банк в своей деятельности не участвовал в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки.

В связи с этим Банк оставляет за собой право обращения с соответствующими исками к СМИ, распространившим данную информацию.

В 2013 году в соответствии с законодательством Банком Кольцо Урала был выдан кредит на сумму 593 млн, поручителями по которому выступили ООО «ФОРЭС-Химия» и Шмотьев Андрей Сергеевич, входящие в группу «ФОРЭС». Группа «ФОРЭС» на момент выдачи кредита была подконтрольна Шмотьеву Сергею Федоровичу. Кредит выдавался на инвестиционный проект по приобретению и реконструкции помещений в офисном здании. В последующем планировалась продажа отремонтированных и реконструированных помещений в собственность еще одной компании группы «ФОРЭС». Реализацией проекта занимались лица, подконтрольные участникам группы «ФОРЭС».

На протяжении полутора лет обязательства по кредитному договору выполнялись надлежащим образом, оплачивались установленные договором проценты. Однако позже у заемщика, по всей видимости, появились финансовые затруднения и нежелание выполнять принятые обязательства.

В связи с этим группа «ФОРЭС» начала активные действия по уклонению от возврата кредитных средств, в т.ч. пыталась оспорить и кредитный договор, и договор поручительства.

Однако Арбитражным судом Свердловской области и судами вышестоящих инстанций была установлена добросовестность Банка и действительность указанных договоров. Одновременно суды подтвердили наличие злоупотребления правом со стороны группы «ФОРЭС» при оспаривании заключенных ее участниками договоров.

В ходе арбитражных процессов Банк доказывал свою правоту множеством документов, которые и были приняты во внимание судами.

А вот представители группы «ФОРЭС», напротив, чрезвычайно активно использовали в арбитражных спорах материалы обсуждаемого в СМИ уголовного дела. Способ же получения этих материалов при незавершенном следствии остается загадкой.

Позже, в 2015 году Банк уступил задолженность по кредиту третьему лицу, не связанному с Банком. Вместе с тем, по имеющейся в картотеке арбитражных дел информации, группа «ФОРЭС» продолжает уклоняться от принятых на себя обязательств.

Так, предприятие, выступившее поручителем по кредиту, внезапно в самый разгар судебных споров сменило адрес регистрации из Свердловской области, где непосредственно велась его производственная деятельность, на Алтайский край, поменяло руководителя, подписавшего договор поручительства с банком.

На новом месте в Арбитражном суде Алтайского края (а не в Арбитражном суде Свердловской области) незамедлительно была инициирована процедура банкротства все с той же, на наш взгляд, целью — уйти от ответственности по заключенному кредитному договору.

Для Банка Кольцо Урала важнейшим принципом на протяжении всей более чем 30 летней деятельности является четкое выполнение своих обязательств и неукоснительное соблюдение законодательства.

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В «ФОРЭС» заявили Znak.com, что во всей этой истории они фигурируют исключительно как «поручители по кредиту УК «Терра». Причем поручителем выступила дочерняя структура, ООО «Форэс-химия» — без согласия головного офиса.

Ни сама компания «Форэс», ни одна из ее дочерних либо аффилированных структур не получала <...> этих средств. Предприятие было втянуто в сделку обманным путем на основании фальшивого протокола о поручительстве, приложенного к банковским документам, и оспаривало договор поручительства, который был приложен к банковским документам, — подчеркнул представитель компании.

В группе «ФОРЭС» также настаивают, что с их стороны действующее законодательство РФ соблюдалось и соблюдается неукоснительно.