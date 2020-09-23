Частное лучше публичного. Миллиардеры по всему миру скупают акции своих компаний за гроши

В мире набирает обороты делистинг и выкуп акций публичных компаний. Миллиардеры из разных стран решили, что сейчас спокойнее и выгоднее быть частной, а не публичной компанией, пишут «Ведомости».

Частные компании не боятся растущей волантильности на биржах и, значит, излишней нервозности акционеров. Также в такой компании проще прийти к соглашению с владельцами по таким вопросам, как выплата дивидендов или выделение денег на рост. Еще один плюс: частные фирмы не обязаны регулярно публиковать подробные финансовые отчеты. Влияет и то, что биржи перестали быть главным каналом привлечения инвестиций, сегодня компании могут получить средства и другими способами.

По данным Bloomberg, с начала 2020 г. компании потратили на выкуп своих акций $26 млрд, что на 2500% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В последние пару лет мы не только наблюдаем, как частные компании откладывают выход на биржи, но и становимся свидетелями того, как набирает силу обратный тренд — публичные компании торопятся уйти с бирж. Повышенная волатильность на рынках из-за пандемии в последние месяцы только ускорила этот процесс», — рассказала Bloomberg глава отдела рынков частного капитала в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке UBS Group Изабель Толедано-Кутсурис.

Сейчас акции многих компаний упали в цене, чем и пользуются миллиардеры, их владельцы. Помогает выкупить акции по низкой цене и общи спад деловой активности: объем сделок по слияниям и поглощениям компаний за первые восемь месяцев 2020 г. снизился на 33% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Громкие выкупы акций

Миллиардер из Гонконга Питер Ву, сделавший состояние на торговле недвижимостью, завершил выкуп своей компании Wheelock and Company, одного из крупнейших девелоперов в регионе, история которого началась с середины XIX в. Ву выкупил акции Wheelock and Company по цене на 52% выше рыночной.

Гонконгская семья Фэн, которой принадлежит одна из крупнейших торговых компаний мира – основанная в 1906 г. Li & Fung (логистика и дистрибуция одежды, аксессуаров и другой продукции), – выкупила акции своей компании по цене 1,25 гонконгского доллара, что на 94% меньше их пиковой цены в 2011 г.

В мае индийский миллиардер Анил Агарвал объявил о намерении выкупить у миноритарных акционеров пакеты акций своей компании Vedanta, крупнейшей в Индии горнодобывающей и металлургической компании. Бизнесмен предложил $1,16 за акцию, что на 9,9% выше рыночной стоимости. К моменту предложения котировки акций Vedanta снизились с начала года на 40%.

1 сентября о намерении провести делистинг акций своей компании Rocket Internet с Франкфуртской биржи объявил ее генеральный директор, известный немецкий инвестор и миллиардер Оливер Самвер. В первом полугодии 2020 г. Rocket Internet понесла убыток на 12 млн евро, хотя за аналогичный период прошлого года прибыль составила 548 млн евро.

11 сентября стало известно, что французский бизнесмен Патрик Драи намерен потратить 2,5 млрд евро на выкуп находящихся в обращении на бирже Euronext акций его телекоммуникационной компании Altice. Драи предложил 4,11 евро за акцию, что на 23,8% выше стоимости закрытия 10 сентября.