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Путин — Макрону: Навальный мог сам принять «Новичок». Главное 22 сентября

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Эммануэль Макрон и Владимир Путин
Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Президент назвал оппозиционера «простым смутьяном из интернета». Российские следователи испытывают трудности в деле Навального из-за вывоза бутылки с «Новичком». Что случилось за день.

#НОВОСТИ

Президент Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал оппозиционного политика Алексея Навального «простым смутьяном из интернета», который раньше симулировал болезнь, и предположил, что тот мог сам принять «Новичок», пишет французская газета Le Monde

Вместе с тем российские следователи испытывают трудности в проверке ситуации с Навальным из-за вывоза улик его сторонниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики были, к сожалению, увезены. Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что на бутылке с водой из номера томской гостиницы, где жил Навальный, в немецкой лаборатории обнаружили следы отравляющего вещества «Новичок». Эту бутылку из номера забрали его соратники после того как узнали, что Навальному стало плохо, позднее ее вывезли в Германию. 

В ответ на требование Навального вернуть его одежду, изъятую правоохранительными органами, пресс-секретарь президента сказал: «При всем уважении к пациенту мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль».

«Аэрофлот» испытывает трудности с кредитами

Государственная авиакомпания «Аэрофлот» с большим трудом обслуживает свои долги перед Сбербанком из-за пандемии коронавируса, но переживет эту ситуацию, заявил председатель правления банка Герман Греф в интервью «России-24». 

«Аэрофлот» — прекрасная компания, очевидно, что переживет эту тяжелую ситуацию, но пока, конечно, они с большим трудом обслуживают все свои долги, — сказал он (цитата по ТАСС).

Авиакомпания в июле открыла в Сбербанке кредитную линию на 39 млрд руб., а в июне стороны заключили кредитное соглашение на сумму 31 млрд руб. на пять лет. Оба займы обеспечены госгарантиями. Кроме того, в мае Сбербанк и «Аэрофлот» согласовали реструктуризацию лизинговых платежей. 

В торговые центры перестали ходить спонтанные посетители

В столичных торговых центрах трафик в августе 2020 г. оказался на 23% ниже, чем год назад, при том что выручка одежных и обувных ритейлеров выросла на 3–12%, пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании CBRE. Ограничения, которые сохраняются для работы общепита и сектора развлечений, снижают интерес посетителей к этим сегментам, и торговое центры больше воспринимаются как места для совершения покупок, а не проведения досуга, говорит Ольга Антонова, руководитель департамента недвижимости Crocus Group.

Автор: Андрей Пермяков
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