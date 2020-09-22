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Как коронакризис повлиял на повышение производительности труда, обсудят на Иннопром онлайн

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Как коронакризис повлиял на повышение производительности труда, обсудят на Иннопром онлайн
Иллюстрация: Иннопром онлайн

23 сентября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ состоится сессия «Производительность. Технологии. Социальная Ответственность». Старт в 12.00 по московскому времени.

Официальным партнером мероприятия выступает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В рамках дискуссии эксперты Иннопром онлайн затронут вопросы повышения производительности и влияние на сокращение персонала при ограниченном размере рынка, как и чему  образовывать «лишних людей»,  методы  совмещения бенефитов автоматизации и ЦУР на уровне общества,  а также попробуют ответить на вопрос:  повлияли ли уроки кризиса на подход к внедрению новых технологий.

Спикеры мероприятия:

  • Александр Молодцов, директор департамента производительности и эффективности Министерства экономического развития Российской Федерации;
  • Николай Соломон, генеральный директор Федерального центра компетенций;
  • Дмитрий Капишников, генеральный директор KUKA Russia;
  • Оге В. Нильсен, член совета Национального Представительства (Дания), управляющий директор и старший партнер, Vitus Bering Management Ltd.;
  • Тадзио Шиллинг, генеральный директор AEB;
  • Вячеслав Болтрукевич, директор программ Executive MBA и «MBA-Производственные системы» Высшей школы бизнеса МГУ;
  • Максим Гончаров, генеральный директор LafargeHolcim Russia

Модераторами сессии выступят Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ и Михаил Аким, член правления АЕБ, председатель рабочей группы АЕБ по модернизации и инновациям.

Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте события. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн — Правительство Свердловской области.

Напомним, официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля.  За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, председатель  фонда «Сколково» Аркадий  Дворкович, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и другие спикеры.

Автор: Рекламная служба DK.RU
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