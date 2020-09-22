Как коронакризис повлиял на повышение производительности труда, обсудят на Иннопром онлайн

Официальным партнером мероприятия выступает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В рамках дискуссии эксперты Иннопром онлайн затронут вопросы повышения производительности и влияние на сокращение персонала при ограниченном размере рынка, как и чему образовывать «лишних людей», методы совмещения бенефитов автоматизации и ЦУР на уровне общества, а также попробуют ответить на вопрос: повлияли ли уроки кризиса на подход к внедрению новых технологий.

Спикеры мероприятия:

Александр Молодцов, директор департамента производительности и эффективности Министерства экономического развития Российской Федерации;

Николай Соломон, генеральный директор Федерального центра компетенций;

Дмитрий Капишников, генеральный директор KUKA Russia;

Оге В. Нильсен, член совета Национального Представительства (Дания), управляющий директор и старший партнер, Vitus Bering Management Ltd.;

Тадзио Шиллинг, генеральный директор AEB;

Вячеслав Болтрукевич, директор программ Executive MBA и «MBA-Производственные системы» Высшей школы бизнеса МГУ;

Максим Гончаров, генеральный директор LafargeHolcim Russia

Модераторами сессии выступят Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ и Михаил Аким, член правления АЕБ, председатель рабочей группы АЕБ по модернизации и инновациям.

Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте события. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн — Правительство Свердловской области.

Напомним, официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и другие спикеры.