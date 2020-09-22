Губернатор уволил нового руководителя электронного правительства. Он оказался банкротом

Роман Кислов, назначенный в 2020 г. директором ГБУ «Оператор электронного правительства», в 2019 г. был признан банкротом. В связи с этим его отправили в отставку, пишет 66.ru. По закону человек, прошедший процедуру банкротства, три года не может занимать руководящие посты.

В Департаменте информационной политики администрации губернатора Свердловской области заявили, что не были в курсе его банкротства. При назначении рассматривались только документы, предусмотренные необходимыми статьями Трудового кодекса РФ, тогда как узнавать об иных документах, в том числе о несостоятельности соискателя, по закону необходимости нет.

С момента назначения Кислова руководителем электронного правительства, ГБУ заключило контракты на 46,9 млн руб., которые подписывал он сам. Решение об аннулировании возможных сделок может принять только суд, заявили в департаменте информполитики. По данным 66.ru, после увольнения пост директора ГБУ займет юрист учреждения Елена Гуляева, а сам Кислов останется в статусе заместителя.

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У Кислова, в частности, был непогашенный долг по ипотеке на 1,9 млн, долги перед Сбербанком, банком «Нейва», госкорпорацией Дом.РФ, налоговой. Как следует из базы данных арбитражного суда, Роман Кислов подал заявление о банкротстве в 2018 г. В ходе процедуры финансовый управляющий частично погасил его долги за счет продажи квартиры и транспортных средств. Признаков преднамеренного или фиктивного банкротства обнаружено не было.

ГБУ «Оператор электронного правительства» занимается созданием и обеспечением единой телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти региона, среды электронного межведомственного взаимодействия и документооборота и другими ИТ-задачами.