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«Последняя мера, на которую нужно идти государству». Греф раскритиковал повышения налогов

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«Последняя мера, на которую нужно идти государству». Греф раскритиковал повышения налогов
Иллюстрация: DK.RU

«Мы не получим экономического роста, если будем активно повышать налоги». Распространение НДФЛ на процентный доход по вкладам не принесет экономического роста, считает глава Сбербанка.

#НОВОСТИ

Идея распространить налог на доходы физлиц на проценты по депозитам для граждан является неудачной — любой рост налоговой нагрузки уменьшает конкурентные преимущества России. Об этом сказал председатель правления Сбербанка Герман Греф телеканалу «Россия 24».

Я считаю, что последняя мера, на которую нужно идти государству, это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если будем активно повышать налоги. Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки… И мне не кажется, что идея об обложении депозитов была удачной, — сказал он (цитата по РБК), уточнив, что налог затронет 1-2% вкладчиков банка.

Путь сокращения расходов бюджета выглядит предпочтительнее, добавил Греф. 

В конце марта президент Владимир Путин анонсировал введение НДФЛ для граждан, у которых есть миллионные вклады в банках. Как разъяснили в ФНС, налог будет взиматься с доходов, размер которых превышает сумму процентов, начисленных на 1 млн руб. по ключевой ставке Банка России, действующей на первое число налогового периода. Исключение – проценты по вкладам в рублях, ставка по которым в течение всего периода не превышает 1 % годовых, и по счетам эскроу.

Например, доход с суммы вклада налогоплательщика за 2021 г. составил 86,8 тыс. руб. (1 400 000 руб. × 6,2 %). Необлагаемый процентный доход — 42,5 тыс. руб. (1 млн руб. × 4,25 %). Если к 1 января 2021 г. ЦБ сохранит ключевую ставку на сегодняшнем уровне, то НДФЛ к уплате с суммы процентов составит 4657 руб. – это (86 800 – 42 500) × 13 %. Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13 % применяется к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом, который остается неизменным — для этого примера 45 000 руб. 

По подсчетам Forbes, новый налог будет приносить бюджету около 100 млрд руб. в год.

Автор: Андрей Пермяков
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