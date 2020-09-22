Один из крупнейших медпоставщиков продает недвижимость в Екатеринбурге

Один из крупнейших в России поставщиков медицинской техники и оборудования, компания «Дельрус», продает в Екатеринбурге одноименный бизнес-центр по ул. Посадская, 23, следует из объявления на профильном сайте N1. Девятиэтажное здание площадью 6600 кв. м. расположено на земельном участке площадь 0,3 га, оформленном в собственность, недвижимость оценивается в 400 млн руб. Сейчас офисный центр используется как арендный бизнес.

Бизнес-центр находится в собственности нескольких юрлиц, связанных с холдингом «Дельрус»: АО «Компания «Дельрус», ООО «Вайнера, 55», ООО «Экомедпром», ООО «Посадская, 23», ООО «Капитал-Р».

Рядом продаются также два участка под складскими и административными постройками высотой в 1-2 этажа — они оценены в 160 млн руб. Площадь земли — 0,57 га, ее можно использовать для строительства жилья. Третий продающийся актив — парковочная площадка, примыкающая к бизнес-центру, которая оценивается в 60 млн руб. Там, согласно градостроительному плану, возможно строительство дома высотой до 15 этажей и площадью до 10 500 кв. метров.

Владелец недвижимости сначала хотел самостоятельно реализовать девелоперский проект, но затем решил продать недвижимость, сказал порталу 66.ru риелтор, который готовит активы к продаже. Сооснователь «Дельруса» Юлай Магадеев не стал комментировать продажу недвижимости.

Группа компаний «Дельрус» была основана в Екатеринбурге в 1991 г. Сейчас ее штаб-квартиры находятся в Екатеринбурге и Москве, а представительства работают каждом регионе России и в странах СНГ. Компания продает и продвигает медицинские товары 367 мировых и российских производителей. Совладелец «Дельруса» Аркадий Гузовский также владеет сетью лабораторий «Ситилаб».

Структуры «Дельруса» в марте и апреле также продавали государственным больницам аппараты ИВЛ и медицинские маски без конкурса, как единственные участники аукционов. Всего «Дельрус» поставил государству коронавирусных товаров на 4,4 млрд руб.