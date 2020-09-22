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Дмитрий Потапенко: «Россияне вымирают, но власти решили, что на их век обслуги хватит»

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Дмитрий Потапенко: «Россияне вымирают, но власти решили, что на их век обслуги хватит»
Иллюстрация: pixabay.com

Россияне начнут умирать интенсивнее: по 1 млн человек в год. Карантин, после которого ждали всплеска рождаемости, ничего не изменит, как и гипотетическое объединение с соседней страной. МНЕНИЕ.

#ЛАЙФХАКИ

Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко в интервью YouTube-каналу «Спец ТВ» рассказал, что думает о сокращении населения России.

Численность населения активно сокращается в 69 регионах России (всего их 85), в 10 из них за последние 30 лет умерло почти 20% граждан. Согласно прогнозу ООН, к 2035 году в России будет жить не больше 132-134 млн человек. Сейчас в стране, по данным на начало текущего года, 146 млн человек.

Есть те, кто уверен, что уже сейчас россиян не больше 60-80 млн, но Дмитрий Потапенко уверен, что это не так. Россиян больше, но в следующие 15 лет мы потеряем 10-15 млн сограждан: в год будет умирать около 1 млн человек, пока этот показатель составляет 150 тыс.

Остановить эту тенденцию практически невозможно, потому что для этого в прошлом должно было родиться достаточное количество людей, которые вошли бы в фертильный возраст и воспроизвели бы себе подобных, — пояснил Дмитрий Потапенко.

Главную причину низкой рождаемости Потапенко видит даже не в бедности, а в низком уровне уверенности граждан в завтрашнем дне.

Дмитрий Потапенко обратил внимание на то, что после тотального карантина можно ждать некоторого всплеска рождаемости, но в то же время в стране выросло число разводов, так что в целом локдаун не компенсирует убыль населения, вымирание нации продолжится.

У нас стесненные условия, не хватает денег, поэтому вымирание происходило и будет происходить. При этом потенциальное присоединение Беларуси, конечно, ни к чему не приведет. Простите, Беларусь тоже вымирает.

— Президента волнует совершенно другое. Основная проблема — сколько останется молодых рабов, которые могут обслуживать власть. Пока с этим справляется тусовка стран: Беларусь, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и так далее. Поэтому воспринимает власть это философски: на их век хватит.

Автор: Александра Клименко
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