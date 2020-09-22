Предсказывать пандемии и революции — возможно. Десять способов научиться видеть будущее

Можно ли предсказать будущее? Такими умения обладают примерно 2% людей, пишет Reminder. Уоррен Баффет заметил однажды, что обычно прогнозы много чего говорят о предсказателе, но практически ничего — о будущем. Конечно, ведь очень часто наши прогнозы основаны прежде всего на личных страхах.

Но некоторые из нас умеют просчитывать будущее намного точнее. Психолог и политолог Филип Тетлок провел серию исследований с участием десятков тысяч человек и, постепенно отбирая тех, кто делал наиболее точные прогнозы, сузил круг до 2% самых лучших предсказателей. Их он и назвал «суперпрогнозистами». Например, геополитические события они прогнозировали не только на 60% точнее, чем испытуемые из контрольной группы, но и на 30% лучше, чем эксперты, имеющие доступ к засекреченной информации.

Исследование Тетлока доказало, что способность предвидения действительно существует и поддается измерению. Но это не таинственный дар, который дается человеку от рождения, а комбинация определенного типа мышления, работы с информацией и проверки своих представлений. В число суперпрогнозистов вошли не профессиональные аналитики, а обычные инженеры, программисты, юристы, студенты, художники-фрилансеры. А это значит, что способность строить более точные прогнозы может развить практически каждый.

Какие качества нужны суперпрогнозисту?

В ходе исследований Тетлок определил три базовых качества, которые отличают хорошего прогнозиста:

Открытость и гибкость мышления, способность воспринимать информацию без предубеждений. По мнению исследователей, это результат преодоления когнитивных искажений. Хорошие прогнозисты готовы менять точку зрения под влиянием новой информации.

Детерминистский подход. Суперпрогнозисты не верят в провидение или судьбу, а воспринимают мир через призму законов вероятности.

Любовь к интеллектуальным вызовам. Лучшие прогнозисты получают удовольствие от поиска ответов на сложные вопросы, они открыто обсуждают пробелы в своих знаниях, суждениях и гипотезах, ценят конструктивную критику как возможность заметить и исправить свои ошибки.

Деcять заповедей суперпрогнозиста

Создатель блога Farnam Street, в прошлом эксперт по кибербезопасности Шэйн Пэрриш изучил материалы исследований Филипа Тетлока и составил список основных правил успешного прогнозирования.

1. Применяйте триаж

В медицине так называют сортировку пациентов с учетом тяжести их состояния и шансов на выздоровление. Применительно к прогнозированию это означает, что лучше фокусироваться на тех вопросах, решение которых стоит потраченного времени. Не пытайтесь предсказать принципиально непредсказуемое: например, кто выиграет чемпионат мира по футболу в 2050 году.

2. Используйте дробление

Физик Энрико Ферми в свободное от создания ядерного реактора время развлекался решением головоломок типа «сколько настройщиков пианино в Чикаго». На первый взгляд, это задачка без ответа, но Ферми дробил вопрос на более мелкие: Сколько пианино в Чикаго? Как часто их надо настраивать? Сколько времени занимает настройка каждого? Сколько человек требуется, чтобы настроить их все в нужный срок? А затем распределял их по двум группам: известное и неизвестное. Так легче понять, что именно вы не знаете, и свести к минимуму допущения и ошибки.

3. Взгляните со стороны

Если данных для предсказания недостаточно, суперпогнозисты ищут аналогии между ситуацией, которую нужно спрогнозировать, и известными им примерами. Сколько времени потратит на реализацию нового проекта ваша команда? Чтобы не гадать, изучите, как справляются с аналогичными заданиями другие команды с таким же числом участников.

4. Актуализируйте представления

Корректировка своей точки зрения — обязательный инструмент в арсенале прогнозиста. Чтобы строить точный прогноз, нужно научиться улавливать даже малозаметные сигналы о том, что ваши представления потеряли актуальность.

5. Учитывайте альтернативные варианты

На каждый аргумент найдется свой контраргумент, который следует, как минимум, принимать во внимание. Целиком полагаться на свое мнение — рискованно и нерационально.

6. Учитесь выявлять неопределенность

Коллега Тетлока, специалист по принятию решений Барбара Меллерс, установила интересную закономерность: чем точнее указана степень вероятности в прогнозе, тем чаще он попадает в точку. Эффективный способ свести к минимуму неопределенность — использовать для оценки шансов и рисков баллы или числа, как это делают метеорологи, когда описывают вероятность дождя в процентах.

7. Найдите баланс между сомнениями и уверенностью

Стремление семь раз отмерить может быть таким же контрпродуктивным, как и готовность рубить с плеча. Чтобы строить точные прогнозы в долгосрочной перспективе, нужно найти баланс между уверенностью в своих выводах и необходимостью проверки предположений.

8. Учитесь на ошибках и удачах

Оправдывать себя за допущенные ошибки — естественно. Но полезнее честно анализировать их причины, чтобы научиться принимать более правильные решения в будущем.

9. Освойте командную работу

Исследование Тетлока показало, что работа в команде способствует более точному прогнозированию. В группе мы помогаем друг другу замечать необоснованные предположения и мелкие неточности, сохранять гибкость мышления и восприимчивость к новым идеям.

10. Используйте осознанную практику

Как нельзя освоить велосипед, изучив его механику по книге, так невозможно и научиться прогнозировать в теории. Тут необходимо то, что ведущий автор журнала Fortune Джефф Колвин называет «осознанной практикой»: старайтесь каждый день прогнозировать результаты даже самых незначительных решений, выписывайте и анализируйте факторы, из-за которых ваш прогноз оправдался или оказался неверным.