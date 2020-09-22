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«Насильная реновация ударит по местным сообществам и убьет желание что-то делать»

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«Насильная реновация ударит по местным сообществам и убьет желание что-то делать»
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

«Люди недавно начали осознавать свою ответственность за происходящее вокруг — пусть в своем подъезде или дворе — и понимать, что могут на это влиять». Чем опасна инициатива о сносе любого дома.

#АБСУРД#СТРОЙКА#НОВОСТИ
Законопроект, предполагающий ради «комплексного развития территории» города возможность сноса любого здания при согласии двух третей собственников и арендаторов, лишит людей разнообразия выбора жилья в центре и сильно ударит по местным сообществам, считает директор арх-группы Podelniki Полина Иванова. Законопроект вернет ментальность мира без частной собственности, сказала эксперт в интервью ЕАН.  
Хотя люди только недавно начали осознавать и принимать свою ответственность за происходящее вокруг — пусть в своем подъезде или дворе — и понимать, что могут на это влиять. Насильная реновация ударит по местным сообществам и убьет желание что-то делать на локальном уровне. Если смотреть шире — плохо отразится на состоянии гражданского общества. Демотивирует всех — не только тех, кто живет в старом жилье, — рассуждает г-жа Иванова. 
Проблему обветшания жилого фонда лучше решать другим образом, убеждена она. Собрать согласие двух третей жителей дома, который хотят снести, будет не так сложно, как получить согласие 100% жильцов. У реновации в предложенном формате будет больше негативных психологических последствий. Кроме того, пятиэтажки-хрущевки различаются как по качеству строительства, так и по качеству окружающей среды, и некоторые дома хорошо благоустроены. 
 
 
Более того, из-за повышенной плотности населения на реновируемых территориях потребуется расширять дороги, перекладывать инженерные сети, строить новые садики и школы — реновация старого квартала в центре города будет сопоставима по цене со строительством нового на окраине.
Автор: Андрей Пермяков
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