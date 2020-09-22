«Удивлены и даже озадачены». УПН ответила на реплику Крицкого о риелторах

На прошлой неделе DK.RU опубликовал интервью генерального директора «ЛСР. Недвижимость–Урал», депутата Екатеринбургской городской думы Владимира Крицкого. В нем он, в частности, высказал мнение о том, что риелторы выступают против продления государством льготной ипотеки:

Я думаю, льготную ипотеку продлят. Сейчас самые ярые противники этого шага — риелторы. Они кричат: «Перекос! Первичный рынок поддержали, а как же вторичный?!». Их негодование можно понять: у риелторов встали продажи старых квартир. Хотя продавцы, выставляющие разумные цены на свои объекты, долго покупателей не ждут. Но риелторам же нужно понравиться клиенту, вот они и пытаются продавать квартиры по ценам, взятым из фантазий продавца. Плюс еще и накрутить свою комиссию. В итоге сегодня мы видим парадокс: вторичка оказалась дороже жилья на первичном рынке.

Эта реплика вызвала волну обсуждений в профессиональном сообществе. А Уральская палата недвижимости (УПН) подготовила свой ответ. DK.RU публикует его полностью, без купюр:

— Мы в Уральской палате недвижимости были удивлены и даже озадачены таким безосновательным заявлением. Члены УПН давно и плодотворно сотрудничают с компаниями-застройщиками Екатеринбурга. Через сервис продажи новостроек УПН Flatseller было продано немало объектов, кроме того, риелторы вполне успешно продают объекты вторичного жилья в рамках различных программ трейд-ин, когда покупатели готового жилья и участники долевого строительства продают имеющееся вторичное жилье под покупку новостройки.

Рынок первичного и вторичного жилья взаимосвязаны между собой, так как основная часть покупателей новостроек продают имеющееся жилье, чтобы профинансировать покупку. Все участники рынка заинтересованы в том, чтобы количество сделок не снижалось.

Льготная ипотека, поддерживая спрос на первичном рынке, опосредованно стимулирует и вторичный рынок. Поэтому было бы крайне нелогично со стороны риелторов требовать прекращения программы субсидирования ставок по ипотеке. Собственно, никто таких заявлений и не делал, ни от себя лично, ни тем более от имени всего риелторского сообщества.

Кроме того, статистические данные Аналитического отдела Риэлторского информационного центра не подтверждают застоя на вторичном рынке. Количественные показатели 2020 г. не сильно отличаются от аналогичного периода 2019 г.

Что касается соотношения средних цен на рынке, то начиная с 2014 г. стоимость объектов на вторичном рынке стабильно ниже новостроек-аналогов. Бывают, конечно, локальные несоответствия общему тренду, когда стоимость квартир на начальном этапе строительства ниже стоимости окружающих вторичных объектов, но это объективная ситуация, объясняемая тем, что в новостройке есть риск незавершения строительства, и «на котловане» этот риск компенсируется дисконтом. Ближе к окончанию строительства цены всегда выравниваются.

Мы не можем согласиться с обобщенным портретом риелтора, который не в состоянии установить рыночную цену продаваемого объекта, и стремится только понравится продавцу, слепо потакая его фантазиям, ещё и «накручивая» к этой цене свою комиссию.

Мы полагаем, что 25-летняя история Уральской палаты недвижимости доказывает обратное. Сертифицированные риелторские компании, заинтересованные в оказании качественных услуг своим клиентам-продавцам, обладают обширной аналитической информацией, основанной как на исследованиях рынка, проведенных Аналитическим центром УПН, так и на опыте собственных сделок, и рекомендуют своим покупателям ту цену, по которой вероятность быстрого совершения сделки наибольшая. Окончательное решение всегда остается за клиентами, они могут не соглашаться с рекомендациями риелторов, но практика показывает, что доверяя профессионалам потребители всегда оказываются в выигрыше.

Письмо подписал исполнительный директор УПН Рустем Галеев.