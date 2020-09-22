Уголовное дело бывшего владельца «Екатеринбургского мясокомбината» передано в суд

В суд Березовского поступило уголовное дело бывшего директора ГК «Агросервис» Юрия Дубового и его партнера Николая Исаева. Дубовому предъявлено обвинение по части 1 статьи 176 УК РФ («Незаконное получение кредита») и части 3 статьи 33 УК РФ, части 1 статьи 176 УК РФ («Организация незаконного получения кредитов»). Исаев обвиняется в незаконном получении кредитов, передает Znak.com со ссылкой на данные суда.

По данным материалов дела, в нем фигурируют пять эпизодов, связанных с кредитами, полученными с 2011 по 2014 гг. Потерпевшими по делу проходят Сбербанк и Россельхозбанк. Следователи пришли к выводу, что кредиты были выданы банками на основании предоставленных им заведомо ложных сведений. Общий ущерб кредитно-финансовых структур превысил 500 млн руб.

Дубовой Ю.С. и Исаев Н.П. при совершении преступлений действовали совместно и согласованно в составе группы и по предварительному сговору. При этом Дубовой выступал как организатор и руководитель незаконного получения ИП Исаевым Н.П. кредитов, а Исаев как соучастник выполнял поручения Дубового, — говорится в материалах дела.

Сейчас Дубовой и Исаев находятся под подпиской о невыезде. Заседания суда пока не назначены. В случае признания вины, они могут получить до пяти лет тюремного заключения.

Напомним, ГК «Агросервис» была крупнейшим в регионе предприятием по мясопереработке и сбыту полуфабрикатов. Она объединяла «Екатеринбургский мясокомбинат», «Нижнетагильский мясокомбинат», «Кигинский мясокомбинат», Байкаловскую и Березовскую бойни, а также сеть магазинов «Мясной № 5».

«Екатеринбургский мясокомбинат» был остановлен в 2014 г. в результате конфликта «Агросервиса» с владельцем помещений. Дубовой не смог возобновить работу на другой площадке. В этом же году был подан иск о банкротстве ГК, а годом позже Сбербанк инициировал банкротство Юрия Дубового, сообщал DK.RU. Процедура в настоящее время не завершена.

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