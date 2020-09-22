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Новостройки стремительно дорожают. К концу года рост цен будет еще сильнее

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Новостройки стремительно дорожают. К концу года рост цен будет еще сильнее
Иллюстрация: DK.RU

Дешевая ипотека привела к сильному подорожанию жилья — прежде всего на первичном рынке, но вслед за ним растут в цене и вторичные квартиры.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Высокий спрос на новое жилье из-за льготной ипотеки под 6,5% и действий инвесторов привел к тому, что новостройки в России уже подорожали в среднем на 8%, а а концу года рост цен может достигнуть 12–15%, пишут «Известия». Вторичное жилье, по оценкам участников рынка, может подорожать на 7%. 

Цены на рынке жилья растут уже более двух лет: после перехода отрасли со схемы долевого участия граждан на правила проектного финансирования по эскроу-счетам девелоперы сократили объем предложения, снизилось количество полученных разрешений на строительство. В Москве только за прошлый год новостройки подорожали на 15%. 

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Сейчас один квадратный метр жилья в новостройках в городах-миллионниках стоит в среднем 80,4 тыс. руб., что на 3% дороже, чем месяц назад, говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов

Мы ожидаем дальнейшего роста цен — до 12% по итогам года. В числе причин — высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и выход на рынок инвесторов — граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры, — прогнозирует он.

По словам директора риэлторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, в некоторых регионах стоимость одного квадратного метра к концу года может вырасти более чем на 15%. Так, новое жилье в Петербурге подорожало на 28,2% год к году. На фоне повышенного спроса и не таком большом предложении с рынка уходят первыми самые доступные варианты, что в итоге приводит к повышению средней стоимости квадратного метра, объясняет г-н Хусаинов. 

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Дорожающие новостройки подтягивают за собой и цены на вторичное жилье. Сейчас спрос на вторичном рынке на 40% выше, чем в прошлом году, во многом этом также связано со снижением ипотечных ставок. 

Автор: Андрей Пермяков
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