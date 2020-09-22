Налоговое планирование в посткоронакризис. Как не потратить все деньги на разборки с ФНС?
В 2021 году ФНС будет усиливать контроль за собираемостью налогов — из-за пандемии бюджет региона недополучил 12,9 млрд руб. Поэтому к налоговому планированию нужно подходить с особым вниманием.
Временный недобор в областную казну будет неминуемо компенсирован. Ответственность за это ляжет на плечи предпринимателей, поэтому к налоговому планированию на 2021 год необходимо тщательно подготовиться.
Вполне естественно, что каждый владелец бизнеса стремится использовать схемы налоговой оптимизации, чтобы сократить собственные расходы. Но зачастую «серые» схемы приводят к завышенной трудоёмкости по ее обслуживанию в бухгалтерии и серьезному риску санкций со стороны налоговой.
Что же делать с налоговым планированием в 2021 году? Об этом расскажет кандидат экономических наук, магистр права, аттестованный аудитор, партнер Аудиторской группы «Капитал» Виктор Иваницкий на семинаре «Налоговое планирование 2021. Возможности и ограничения».
Эксперт даст ответы на 12 важных для бизнеса вопросов:
- Структурирование деятельности с использованием субъектов, применяющих специальные налоговые режимы;
- Консолидация ФНС деятельности юрлиц и ИП для целей налогообложения. Судебная практика. Правила консолидации;
- Виды поступлений, не облагаемых НДС;
- Безналоговая передача имущества;
- Способы переноса обязанности по уплате налога на более поздний срок;
- Структурирование деятельности с использованием субъектов, применяющих специальные налоговые режимы;
- Виды расходов, к которым есть повышенное внимание от ФНС в последнее время (ИП – управляющие, уплата роялти, агентские договоры);
- Выплаты ИП и самозанятым. Судебная практика;
- Договор простого товарищества. Наиболее распространенные варианты применения;
- Выплаты, при которых экономятся НДФЛ и/или страховые взносы;
- Производственный кооператив: возможности и подводные камни в применении;
- Контроль в ценах в сделках между взаимозависимыми лицами (в том числе в «неконтролируемых» по разделу V.1. НК РФ сделках). Судебная практика 2020.
Семинар «Налоговое планирование 2021. Возможности и ограничения» состоится 1 октября 2020 года с 9.30 до 18.00 в БЦ «Палладиум» (ул. Хохрякова 10). Организатор семинара — Аудиторская группа «Капитал». Стоимость очного участия — 12 000 рублей.
Регистрация на мероприятие — по ссылке.