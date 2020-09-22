Налоговое планирование в посткоронакризис. Как не потратить все деньги на разборки с ФНС?

Временный недобор в областную казну будет неминуемо компенсирован. Ответственность за это ляжет на плечи предпринимателей, поэтому к налоговому планированию на 2021 год необходимо тщательно подготовиться.

Вполне естественно, что каждый владелец бизнеса стремится использовать схемы налоговой оптимизации, чтобы сократить собственные расходы. Но зачастую «серые» схемы приводят к завышенной трудоёмкости по ее обслуживанию в бухгалтерии и серьезному риску санкций со стороны налоговой.

Что же делать с налоговым планированием в 2021 году? Об этом расскажет кандидат экономических наук, магистр права, аттестованный аудитор, партнер Аудиторской группы «Капитал» Виктор Иваницкий на семинаре «Налоговое планирование 2021. Возможности и ограничения».

Эксперт даст ответы на 12 важных для бизнеса вопросов:

Структурирование деятельности с использованием субъектов, применяющих специальные налоговые режимы;

Консолидация ФНС деятельности юрлиц и ИП для целей налогообложения. Судебная практика. Правила консолидации;

Виды поступлений, не облагаемых НДС;

Безналоговая передача имущества;

Способы переноса обязанности по уплате налога на более поздний срок;

Структурирование деятельности с использованием субъектов, применяющих специальные налоговые режимы;

Виды расходов, к которым есть повышенное внимание от ФНС в последнее время (ИП – управляющие, уплата роялти, агентские договоры);

Выплаты ИП и самозанятым. Судебная практика;

Договор простого товарищества. Наиболее распространенные варианты применения;

Выплаты, при которых экономятся НДФЛ и/или страховые взносы;

Производственный кооператив: возможности и подводные камни в применении;

Контроль в ценах в сделках между взаимозависимыми лицами (в том числе в «неконтролируемых» по разделу V.1. НК РФ сделках). Судебная практика 2020.

Семинар «Налоговое планирование 2021. Возможности и ограничения» состоится 1 октября 2020 года с 9.30 до 18.00 в БЦ «Палладиум» (ул. Хохрякова 10). Организатор семинара — Аудиторская группа «Капитал». Стоимость очного участия — 12 000 рублей.

Регистрация на мероприятие — по ссылке.