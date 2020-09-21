Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.09
76,03
90,00
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Друзья делают нас счастливее. В отличие от родственников. ИССЛЕДОВАНИЕ

5 701
Друзья делают нас счастливее. В отличие от родственников. ИССЛЕДОВАНИЕ
Иллюстрация: pixabay.com

Когда людей просят оценить уровень счастья в компании друзей и в кругу родственников, показатели заметно разнятся, не в пользу семьи. Объяснение этому, кажется, найдено.

#ЛАЙФХАКИ

Американские психологи оценили, насколько счастливы люди в моменты, когда общаются с друзьями и членами семьи. Оказалось, что часто время, проведенное с родными, приносит заметно меньше положительных эмоций, чем общение с приятелями.

В исследовании, пишет «НОЖ», приняли участие 400 человек. Они должны были вспомнить свои эмоции и ощущения в моменты общения с семьей и друзьями. Люди рассказывали о том, что они делают во время таких встреч и оценивали чувства по эмоциональной шкале от нуля до шести.

В итоге субъективный уровень счастья от времяпрепровождения с друзьями оказался выше, чем  от общения с членами семьи.

Ученые объясняют такой результат тем, что в компании приятелей люди, как правило, отдыхают и проводят свободное время. Общество членов семьи же связано с бытом и рутиной, не вседа приятной.

65% времени, проведенного с друзьями, оказалось связано с общением. В случае с семьей это было только 28%. При этом участники исследования положительно отзывались о своих родных, если речь не шла о бытовых обязанностях.

 

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Довыборы в Гордуму: ставленник Варламова, кандидат-эзотерик, интрига на праймериз «ЕР»Довыборы в Гордуму: ставленник Варламова, кандидат-эзотерик, интрига на праймериз «ЕР»
    32 740
  • В Свердловской области появился тринадцатый «Заслуженный предприниматель»В Свердловской области появился тринадцатый «Заслуженный предприниматель»
    22 851
  • Уральские переработчики отходов объединились в союзУральские переработчики отходов объединились в союз
    14 279
  • Что такое «альтернативный туризм» и как он помогает восстанавливать экономику в провинцииЧто такое «альтернативный туризм» и как он помогает восстанавливать экономику в провинции
    27 417
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.