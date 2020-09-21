Друзья делают нас счастливее. В отличие от родственников. ИССЛЕДОВАНИЕ

Американские психологи оценили, насколько счастливы люди в моменты, когда общаются с друзьями и членами семьи. Оказалось, что часто время, проведенное с родными, приносит заметно меньше положительных эмоций, чем общение с приятелями.

В исследовании, пишет «НОЖ», приняли участие 400 человек. Они должны были вспомнить свои эмоции и ощущения в моменты общения с семьей и друзьями. Люди рассказывали о том, что они делают во время таких встреч и оценивали чувства по эмоциональной шкале от нуля до шести.

В итоге субъективный уровень счастья от времяпрепровождения с друзьями оказался выше, чем от общения с членами семьи.

Ученые объясняют такой результат тем, что в компании приятелей люди, как правило, отдыхают и проводят свободное время. Общество членов семьи же связано с бытом и рутиной, не вседа приятной.

65% времени, проведенного с друзьями, оказалось связано с общением. В случае с семьей это было только 28%. При этом участники исследования положительно отзывались о своих родных, если речь не шла о бытовых обязанностях.