Навальный требует вернуть одежду, офисникам не хватает посетителей. Главное 21 сентября

Политик Алексей Навальный потребовал от правоохранительных органов вернуть ему одежду, в которой он был 20 августа, в день отравления. Перед транспортировкой в Германию с него сняли всю одежду, а, с учетом того, что на теле политика обнаружен «Новичок», а контактный способ заражения весьма вероятен, она является важным вещдоком. 30 дней доследственной проверки, положенные по закону, были использованы для того, чтобы прятать эту улику, считает Навальный.

Wildberries вышел на украинский рынок

Один из крупнейших в России онлайн-ритейлеров Wildberries начинает продажи на Украине, там будет работать 800 партнерских пунктов выдачи заказов, пишет РБК. Украина стала восьмой страной присутствия маркетплейса после России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, в январе 2020 г. он запустил продажи в Польше, в мае — в Словакии.

Мы видим высокий потенциал для развития на территории страны: ее жители все чаще делают покупки в интернет-магазинах, а темпы роста e-commerce продолжают расти, — прокомментировал выход на украинский рынок Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

Крупные российские онлайн-ритейлеры не выходили на украинский рынок с 2014 г., последним в декабре 2013 г. открылся интернет-магазин Lamoda.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов

Индекс МосБиржи упал на 2,35% до 2882 пунктов на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры: в мире растут опасения из-за роста заболеваемости коронавирусом и возможных новых ограничений, а также и отсутствия согласия в Конгрессе США по вопросу новой программы экономической помощи.

Доллар вырос на 58 коп. до 76,32 рубля, курс евро в моменте превышал 90 руб. Золото подешевело до $1936,7 за унцию, нефть Brent упала на 2,1% до $42,26 за баррель.

Центробанк готовит приложение для бизнеса на основе Системы быстрых платежей

Банк России создаст приложение для Системы быстрых платежей (СБП) для бизнеса, которое призвано снизить издержки за прием безналичных платежей. Как пишет ТАСС, об этом сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на форуме Kazan Digital Week 2020. Непосредственно разработкой займется Национальная система платежных карт (НСПК) — операционный, платежным и клиринговый центр СБП. Через приложение можно будет платить за товары и услуги при помощи QR-кодов. Сейчас разработка находится в финальной стадии, в ближайшие два месяца планируется ее тестирование с участниками рынка. Комиссия для бизнеса за платеж по QR-коду не превысит 0,7%, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги — на уровне 0,4%. Это существенно ниже ставок по эквайрингу — в среднем они составляют порядка 2%.

Посещаемость офисов упала вдвое

70–75% московских компаний вернулись в офисы после того как были сняты ограничения на передвижения по городу, но дневная посещаемость бизнес-центров редко превышает 30–50% единовременно, говорится в исследовании Knight Frank. Многие работники перешли на комбинированный график и работают как из дома, так и из офиса. Многие руководители разрешили сотрудникам работать из дома до конца года, говорит директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. Такие показатели соответствуют общемировым: посещаемость офисов в Лондоне, Париже, Мадриде и Милане на 36–45% ниже базовых значений.

Низкие темпы восстановления посещаемости бизнес-центров привели к ухудшению ситуации в сегменте магазинов и кафе на первых этажах деловых зданий: в июле уровень вакантных площадей в этом секторе на территории «Москва-Сити» составил 12,7% — почти в два раза выше, чем в начале года.