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Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера»

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Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера»
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

Клубный дом на набережной Исети возвели за рекордные 2,5 года. В элитном доме 10 этажей и 238 квартир. Из окон новостройки открываются лучшие виды на Екатеринбург.

#РИВЬЕРА#НЕДВИЖИМОСТЬ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Клубный дом «Ривьера» на набережной Исети был сдан в конце 2019 г. Объект возвели в рекордные сроки, за 2,5 года. На Десятой юбилейной бизнес-премии «Человек года-2019» (учредитель — «Деловой квартал») Валерий Малышев получил главную награду в том числе и за реализацию этого девелоперского проекта. DK.RU удалось побывать на экскурсии в клубном доме «Ривьера»: подняться в пентхаус, побывать на подземном паркинге и прогуляться по закрытому двору. Как это было — в фоторепортаже DK.RU.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 1

Клубный дом «Ривьера» состоит из восьми подъездов с двумя центральными входами, один из которых расположен со стороны ул. Карла Маркса, а второй — со стороны Куйбышева. На входе расположены зоны ресепшн и консьерж-служба, которая работает 24 часа в сутки.

В  холле со стороны ул. Куйбышева расположен лобби-бар и кафе, где будут подавать завтраки. Здесь же находится вход в велнес-клуб для жильцов дома.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 2  Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 3

Рядом с парадной со стороны ул. Карла Маркса расположен отдел продаж. Для всех будущих жильцов клубного дома сотрудники отдела проводят экскурсию.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 4  Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 5

Для жильцов в зоне ресепшн есть фирменные зонты.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 6

Десятиэтажный клубный дом рассчитан на 238 квартир. По первому этажу всего клубного дома проходит галерея, где разместятся кафе, детский сад, магазины, нотариус и прочее. Также в клубном доме уже начал работу современный велнес спа-клуб «Ривьера» с бассейном 25 метров на три дорожки.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 7  Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 8

В доме уже работает винотека «Кино.Вино.Домино», идет ремонт в детокс-баре ClearBarn, в помещении под ресторан и кабинете нотариуса. Вся инфраструктура первого этажа клубного дома доступна жильцам без выхода на улицу прямо из галереи.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 9  Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 10

Поскольку первый этаж клубного дома является общедоступным, то воспользоваться лифтом можно только при наличии электронного ключа. Это сделано для безопасности, чтобы посторонние не могли свободно подняться на этаж.  Жильцы для доступа в лифт могут воспользоваться электронным ключом в виде пластиковой карты или цифровым ключом, который можно скачать на мобильный телефон.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 11

Для жильцов пентхаусов предусмотрена система контроля доступа на этаж, это значит, что только владельцы этой недвижимости могут войти на свой этаж. Эта опция доступна и для тех собственников, которые выкупили все квартиры на этаже.

Лифты в клубном доме отделаны деревом и зеркалами. В клубном доме «Ривьера» в каждом подъезде расположено по одному пассажирскому лифту и нет ни одного строительного. Застройщик принял решение не пускать строителей в лифты, все строительные работы и подъем строительных материалов осуществляется через пожарную лестницу. Благодаря этому в доме с первых дней сохранена чистота и комфорт, а у семей, которые уже живут в квартирах, не возникает ощущения жизни «на стройке».

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 12

В центральной секции, которая выходит на набережную, на этаже расположено по три квартиры, в угловых квартирах с видом на центр города и на ул. Куйбышева расположено по четыре квартиры на этаже.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 13  Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 14

Межквартирные холлы отделаны керамогранитом, двери во всем доме выполнены в едином стиле из натурального дерева.

Вид на набережную из окон квартиры, которая расположена в центральной секции дома на третьем этаже:

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 15

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 16

Во всех квартирах клубного дома предусмотрены свободные планировки без каких-либо перегородок, это сделано для того, чтобы у жильцов не возникало проблем с ремонтом и сносом стен на этапе ремонта и перепланировки.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 17

Некоторые жильцы предпочитают открытый лофт и оставляют пространство полностью свободным от стен, кто-то проектирует семейные квартиры с несколькими детскими и спальней. 

На данный момент в свободном доступе есть планировки площадью 98 кв. м, 108 кв. м,  145 кв. м и 170 кв. м. Высота потолков в чистом свете во всех квартирах составляет 3,4 м. Отделка квартир выполнена под чистовую: на полу сделана стяжка, на стенах уложена шпаклевка и штукатурка. 

Во все квартиры заведены коммуникации: свет, очищенная до уровня питьевой холодная и горячая вода, центральное кондиционирование, оптико-волоконный кабель, который гарантирует мощный интернет, также все квартиры обеспечены двукратным обменом воздуха приточной вентиляции.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 18

Вид из квартиры в угловой секции дома открывается на  ул. Куйбышева, где расположен Цирк и будущая ледовая арена:

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 19

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 20

Если в центральной секции с видом на реку стоимость квартир начинается от 20 млн руб., то в боковой секции 100-метровую квартиру можно приобрести за 15 млн руб. На данный момент большинство квартир продается именно в этой секции дома.

DK.RU также удалось побывать в пентхаусе клубного дома. Квартира площадью 270 кв. м расположена на 10 этаже, имеет свободную планировку, две террасы и балкон. Высота потолков в пентхаусе чуть больше, чем в обычных квартирах и составляет 3,65 м.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 21

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 22

С террас пентхауса открывается вид на центр города, а также на «золотую милю» Екатеринбурга, так теперь в народе называют улицу Горького.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 23

Подземный паркинг клубного дома рассчитан на 308 машиномест и доступен только жильцам.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 24  Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 25

В паркинге  есть навигация и цветовое разделение для удобства. Важная деталь: на подземной парковке работает мобильная связь и скоростной интернет.

Двор клубного дома расположен по большей части на кровле подземного паркинга, поэтому во дворах расположены клумбы с насаждениями.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 26  Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 27

Здесь же расположена восстановленная по историческим чертежам беседка. Во дворе разместились детская площадка, зона отдыха с беседками, а также заканчивается установка парковых качелей.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 28

Придомовая территория клубного дома со стороны набережной открыта для всех горожан: здесь установлены скамейки-лежаки.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 29  Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 30

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 31

За порядком на придомовой территории следит УК, также по всей набережной развешены таблички с просьбой сохранять чистоту и беречь благоустроенную набережную.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 32

Гостевая парковка клубного дома наземная и расположена со стороны ул. Горького.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 33

Для управления клубным домом была создана УК «Ривьера-Лайф» в партнёрстве с командой бизнес-парка «Деловой квартал».

В структуре управляющей компании несколько основных служб. Техническую службу возглавляет главный инженер. Эта служба отвечает за всем системы дома, консультирует жильцов во время ремонтов и так далее. Вторая служба — клининг, который 24 часа в сутки обеспечивает чистоту и порядок в доме и на прилегающей к дому территории. Наконец, третья — служба мониторинга, которая отвечает за безопасность жильцов. Так, в клубном доме расположено 172 камеры наблюдения внутри дома, а также по периметру двора. Объединяет все эти службы служба сервиса, которая позволяет жильцам взаимодействовать с управляющей компанией в режиме «одного окна».

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 34

Стоимость содержания 100-метровой квартиры обходится в среднем в 12 тыс. руб.

В общей сложности комфортную жизнь владельцев квартир в клубном доме обеспечивает персонал численностью около 100 человек.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 35

В ближайшее время в клубном доме оборудуют общие зоны хранения спортинвентаря, колясок или других крупногабаритных предметов, которые неудобно хранить в квартире. Ячейки хранения будут общедоступными, любой из жильцов сможет обратиться на ресепшн с просьбой убрать на хранение лыжи или велосипед: сотрудник управляющей компании сам заберет необходимые вещи и разместит их в ячейке. Также до конца года в «Ривьере» должен открыться ресторан и несколько магазинов.

Рассматриваем пентхаус и гуляем по закрытому двору. Экскурсия в клубный дом «Ривьера» 36

В отделе продаж клубного дома размещен макет «Ривьеры», застройщик гордится, что в реальности дом получился именно таким, каким его нарисовали и задумали архитекторы.

Фото: Игорь Черепанов

Автор: Екатерина Тарханова
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