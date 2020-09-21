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Не пережили карантин. В Екатеринбурге закрылся большой парк развлечений

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Не пережили карантин. В Екатеринбурге закрылся большой парк развлечений
Автор фото: Полина Рашковская. Иллюстрация: Соцсети парка Razgon

После пандемии в Екатеринбурге не откроется батутный парк развлечений Razgon. Под угрозой еще несколько крупных объектов, которые пока не могут собрать персонал после начала ограничительных мер.

#ЗАКРЫТИЕ#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Парк развлечений Razgon в ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге не откроется после пандемии. Об этом УрБК сообщили представители «Алатыря».

Razgon был одним из самых больших парков развлечений в Екатеринбурге и точно самым большим батутным парком Свердловской области, с большим количеством интересных активностей, единственной нерф-ареной, — рассказал информагентству сотрудник одного из парков развлечений Екатеринбурга.

В батутном парке было 100 батутов, скалодром, одновременно в нем могли находиться до 600 гостей. Сейчас телефон батутного парка недоступен, в соцсетях сотрудники отвечают, что «парк закрыт, на телефон никто не может ответить».

Кроме того, с момента объявления пандемии Covid-19 все еще закрыты крупные парки развлечений в ТРЦ «Гринвич»«Герои парк» и «ФэнтезиГрад». Как рассказал DK.RU директор ТРЦ «Гринвич» Дмитрий Сарапульцев, паркам необходимо время для подготовки к открытию.

Они написали мне письмо с просьбой предоставить дополнительное время для открытия. Им необходимо набрать персонал. Информации о том, что они не откроются, у меня нет. И никаких классических признаков, что арендатор закопал голову в песок и не хочет открываться, тоже нет, — сказал Дмитрий Сарапульцев.

По его словам, после открытия развлекательной составляющей число посетителей в торговом центре увеличилось.

Кино открылось — прекрасно работает, общепит открылся. Визуально число посетителей увеличилось, но точно увидим, когда сделаем замеры по итогам сентября, — рассказал директор ТРЦ «Гринвич» DK.RU.

Между тем стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев частично снял некоторые из оставшихся коронавирусных ограничений. Губернатор разрешил возобновить работу аквапаркам, циркам, развлекательным аттракционам и детским игровым площадкам, расположенным в помещениях. Также сняты ограничения на деятельность букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. При этом режим повышенной готовности, отмечает JustMedia, продлен в регионе до 28 сентября. 

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области выявлено 123 новых случая COVID-19, из них 69 — в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции достигло 27 922.

При этом в Свердловской области уже 207 классов (почти 5 тыс. учеников) перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса, пишет Znak.com со ссылкой на источник в региональном правительстве. 23 класса в 14 школах были закрыты в Екатеринбурге, также в городе отправили на карантин четыре группы в четырех детских садах. 

Добавим, что пандемия перекроила бизнес Екатеринбурга — карантин пережили не все. Например, из-за разногласий с арендодателем закрылся знаменитый бар «Мизантроп». Также не пережила карантин концертная площадка «Дом печати»,  DK.RU подробно рассказывал о ситуации с модным заведением города.

Автор: Анна Хлебникова
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