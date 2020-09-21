На выставке 100+ покажут, как превратить Екатеринбург в город будущего

Так, например, группа компаний «Астон» покажет, какие новые проекты скоро появятся в развитых районах города. «Синара-Девелопмент» представит объемные макеты объектов Деревни Универсиады-2023 в районе Новокольцовский. Макеты зданий по утверждённым эскизным проектам будут показаны впервые. Также компанией прорабатывается возможность представить объемный макет нового концертного зала филармонии, который разработан архитектурным бюро Zaha Hadid Architects.

В целом экспозиция 100+ соберет все направления строительной отрасли: можно будет увидеть не только макеты и рендеры новостроек (ранее нигде не публиковавшиеся), но и проекты для создания комфортной городской среды.

Действие подъемных платформ для инвалидов, обеспечивающих доступ по программе «Доступная среда», можно будет опробовать на стенде компании «Вира». Челябинское предприятие проектирует и производит уникальные подъемные механизмы для маломобильных категорий граждан. Они могут быть установлены как в общественных зданиях — магазинах, банках, офисных центрах, так и в частных домах.

Необычный стенд представит Фонд «Другой Мир», работающий с людьми с ограниченными физическими возможностями. Экспозиция фонда состоит из сборно-разборных макетов знаковых и исторических сооружений Екатеринбурга и Свердловской области. Отличительная особенность проекта — возможность изучения всех макетов на тактильном уровне, то есть, в отличие от традиционных музейных экспозиций, «трогать можно».

Часть выставки займет экспозиция малых архитектурных форм от местных производителей. Будут установлены уличные фонари, позволяющие регулировать интенсивность освещения, и скамьи с usb-зарядкой, которой смогут воспользоваться посетители выставки.

Чтобы стать участником выставки, необходимо отправить заявку на ms@forum-100.ru

Для посещения форума и выставки 100+ TechnoBuild нужно пройти регистрацию по ссылке. Обращаем внимание, что участие в форуме и выставке бесплатное, но количество мест в этом году ограничено.