Депутаты предложили разрешить местным властям «принудительную реновацию»

Сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев внесли в Госдуму законопроект, который позволяет местным властям принимать программы сноса и реконструкции фактически любого, а не только аварийного жилья, пишет «Коммерсантъ». Для этого будет необходимо согласие двух третей собственников и арендаторов, переселенцам предписано выдавать взамен равноценное жилье в том же районе или денежную компенсацию.

Программы по реконструкции и сносу многоквартирного жилья предполагается проводить в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан». В Жилищный кодекс предлагается внести ст. 48.2, согласно которой дом могут включить в такую программу при одобрении двух третей собственников или нанимателей квартир. Обещания выдать владельцам жилье не меньшей площади и с не меньшим числом комнат — как при программе реновации в Москве, хотя само понятие реновации в законопроекте не упоминается. Авторы инициативы уверяют, что законопроект не потребует бюджетных расходов — найти источники финансирования должны местные власти.

Ключевое понятие законопроекта — «комплексное развитие территорий». Местные власти могут принимать решение о таком развитии и привлечении инвесторов, если половину территории занимает аварийное жилье, самовольные постройки или жилье, вошедшее в адресную программу сноса и реконструкции. При этом формулировки поправок во многом совпадают с правительственным законопроектом 2018 г., в котором говорилось о принудительном изъятии недвижимости для муниципальных нужд, из которого год спустя пропала норма об изъятиях.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская раскритиковала новый законопроект:

В проекте говорится о комплексном развитии территории при условии, что половину от нее составляют определенные здания. А остальные 50% — что, вообще любые дома? Как это может быть? — недоумевает она.

Реновацию, аналогичную московской, в последние годы хотят провести власти многих крупных городов. Так, в мэрии Екатеринбурга ранее заявляли, что в перспективе город откажется от развития новых районов на окраинах и сосредоточится на увеличении плотности застройки в центре. Инвестиции в строительство инфраструктуры для таких районов, как Академический и Солнечный, требуют серьезных затрат. По словам одного из авторов концепции реновации центра Екатеринбурга Никиты Демидова, территория центра города обладает огромным потенциалом: реновацию можно провести более чем в 30 кварталах центральной части города.