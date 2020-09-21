«Психически больных вокруг до 30%. Спасение — банить! Всех, кто лезет в ваш уютный мирок»

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет:

— Когда пишешь онлайн, то рано или поздно возникает вопрос: банить или нет? И дальше начинаются моральные терзания. Мол, как же так? Вроде надо дать всем высказаться. Или, там, у каждого свое мнение. Или, что еще сильнее, надо учиться на противоположных точках зрения. Все люди братья, в общем. Я вам так скажу. С точки зрения своего опыта онлайн писательства и вообще. Банить. К чертовой матери всю эту ванильную розовую конструкцию про мнения и прекрасных людей, имеющих на них право. Банить, только банить. И вот почему.

Есть мысль, что каждый может высказаться. Мол, это неотъемлемое право всякого зрелого человека. Это, безусловно, так. Только есть два маленьких вопросика. Первый: с какого перепугу это право у него возникает в комментариях к твоему посту? Ну пусть пишет колонку в «Новую газету» или, скажем, «Известия». Или пишет свои посты. Высказывается на здоровье. А у тебя, в твоем уютном мирке с твоими правилами его право высказаться ограничивается, страшно сказать, твоими правилами.

Не надо этого стесняться, это логично. Если перестать думать лозунгами.

Второй вопрос: кто сказал, что этот человек зрелый? Я бы даже усугубил: кто сказал, что этот человек здоров в психиатрическом смысле? Может, у него приступ? Или постоянные серьезные проблемы? Сколько таких, думаете, мало? Фигушки, по разным оценкам до 30%. Просто оффлайн они боятся лить свою фигню, там же можно банально получить по роже. Да и не принято как-то. Ну представьте, сидите в ресторане, общаетесь с приятелем, а тут из-за соседнего столика такой голосок: «Все это бред и залипуха!».

Я знаю десяток очень ярких и талантливых людей, которых загубило их воспитание. Писали же хорошие тексты. И читали все комментарии. И относились к ним серьезно, ответственно и лично. Натурально, перестали писать. Потому что на всех не напасешься. Так что, дорогие мои, баньте. Не тратьте нервы. Лучше больше пишите. Для тех, кому это интересно. А весь этот плюрализм, всю эту демократию оставьте для другого. Для реальной жизни. Где ее как раз действительно и не хватает.