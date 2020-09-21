Как друзья Путина, олигархи и госкомпании засветились в сомнительных финансовых схемах

Компании крупных российских бизнесменов платили миллионы долларов приближенным Владимира Путина, корпорации, в том числе государственные, перечисляли деньги людям, близким к руководству других стран, а Аркадий Ротенберг, один из близких друзей президента, мог использовать британский банк Barclays для отмывания денег и ухода от санкций. Это следует из публикации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News, которые получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN. Российскую часть доклада опубликовали Русская служба Би-би-си и «Важные истории».

Из утекших документов следует, что компания, связанная с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, другом президента Владимира Путина, в октябре 2010 г. получила $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures, аффилированной с «Севергрупп» Алексея Мордашова. Ролдугин утверждал, что он никогда не занимался бизнесом. Тем не менее, в ходе расследования другой масштабной утечки документов, «Панамского архива», упоминались другие сделки фирм, близких к Ролдугину, со структурами миллиардера Мордашова. В «Севергрупп» не ответили на запрос.

Валентин Юмашев, советник Путина, бывший глава администрации президента Бориса Ельцина, в 2006-2008 гг. получил $6 млн от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, связанной с миллиардером Алишером Усмановым. За какие именно услуги, неизвестно, но, как говорил знакомый Юмашева, он работает лоббистом с 2000 г. и вхож в высокие кабинеты. Валентин Юмашев и Алишер Усманов на вопросы не ответили.

Госкорпорация «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») платила человеку, близкому к бывшему президенту Индонезии, за посредничество при поставке военной техники в страну. Это бизнесмен Енг Дзин Тжонг или Суджито Нг, который входил в окружение бывшего президента страны (Сусило Бамбанг Юдойоно). Суджито Нг получил от «Рособоронэкспорта» $271 тыс. в 2011-2012 гг. Американский банк Bank of New York Mellon в своем отчете отметил эти денежные переводы как подозрительные. При этом госкорпорация платила индонезийскому агенту не через госбанки, а через банк «Международный финансовый клуб» Михаила Прохорова. Супруге гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой в нем принадлежит 6,5%, они оба входят в его совет директоров. В В «Ростехе» и «Рособоронэкспорте» не объяснили, почему для перевода денег использовался этот банк, В МФК уверяют, что «Рособоронэкспорт» и Суджито Нг не были их клиентами.

МТС платила офшорной компании, близкой к сыну бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова. Его родственники заработали более $110 млн. Министра отправили в отставку в 2015 г. Друг и партнер сына экс-министра, предприниматель Аяз Керимов, владелец офшорной компании Caspian Telecommunication Ltd, которая, несмотря на неизвестность, стала крупным игроком на рынке связи Азербайджана. По данным файлов FinCEN, компания МТС — с 20 ноября 2015 г. заплатила Caspian Telecommunication больше $5,3 млн. В 2016 г. Аяз Керимов был объявлен в розыск в Азербайджане. В МТС заявили, что у компании «нет и никогда не было бизнеса в Азербайджане», а платежи объяснили «заключением типового договора об услугах международной связи».

Аркадий Ротенберг, один из близких друзей Путина, предположительно мог использовать лондонский банк Barclays для отмывания денег и ухода от санкций, пишет Русская служба Би-би-си. При этом в 2014 г. против Ротенберга были введены санкции, западным банкам запрещено иметь в ним дела. Еще в 2008 г. Barclays открыл счет компании Advantage Alliance: с 2012 по 2016 год компания провела транзакций на 60 млн фунтов стерлингов. По мнению американских следователей, эта структура принадлежит Ротенбергу, она использовала счет для покупки произведений искусства на миллионы долларов. Так, в 2014 г. Ротенберг мог заплатить $7,5 млн за полотно Рене Магритта. В 2016 г. Barclays закрыл счет компании Advantage из-за подозрений в том, что он может использоваться для перемещения подозрительных средств. Ротенберги отказались комментировать ситуацию.