Он и сроки знает. Билл Гейтс, обвиняемый в создании COVID, рассказал, когда вирус «уйдет»

Билл Гейтс в интервью FoxNews заявил, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году. Создатель Microsoft, которого обвиняли в создании COVID-19, подчеркнул, что 2021 год в борьбе с заболеванием будет решающим:

На протяжении 2021 года мы должны суметь снизить цифры (заболеваемости), если подойдем к проблеме в мировом масштабе, — сказал он.

Кроме того, миллиардер выразил уверенность в том, что США вернутся к «нормальной жизни» не раньше следующего лета. Для этого нужно, чтобы борьба с коронавирусом велась по всему миру, только так возможно гарантировать, что COVID не будет «возвращаться» в страны.

Напомним, ранее Билл Гейтс заявлял, что в США вакцина от коронавируса не появится раньше октября 2020 года.

Билл Гейтс в этом году стал одним из главных героев конспирологических теорий. Его обвинили в желании чипировать население Земли под видом вакцинации от COVID-19. В январе 2020 года в сети начали распространять информацию о том, что основатель Microsoft на конференции TED еще в 2015 году заявил, что наибольшую угрозу для человечества представляет не ядерная война, а появление вируса, который может угрожать жизни миллионов людей. Слухи поддержало то, что фонд Гейтса выделил $300 млн на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины.

Согласно данным компании Zignal Labs, с февраля по апрель текущего года теории заговора о коронавирусе и Гейтсе упоминались в СМИ и соцсетях около 1,2 млн раз. В конце мая опрос YouGov и Yahoo News показал, что в них верят 28% американцев.

Билл Гейтс ответил на слухи: он признался, что его беспокоит «существование всех этих сумасшедших идей». Миллиардер заявил СМИ, что не понимает, почему люди твердят о микрочипах, ведь он никогда не имел отношения к чему-то, с ними связанному.

Очень трудно отрицать [такие истории], потому что это так глупо и странно, — сказал он.

По последним данным, в мире выявлено более 30 миллионов случаев заражения COVID-19, свыше 954 тысяч пациентов скончались.