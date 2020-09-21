«Многие родители мечтают вырастить отличников, но троечники — самые адаптивные в мире»

Юлия Челкис, коуч, бизнес-тренер:

— Время самоизоляции и каникул прошло, и всем вновь пришлось вернуться в школу — и родителям, и детям. Несмотря на то, что многие школьники с нетерпением ждали начала учебного года, чтобы поскорее увидеть одноклассников, вместе с друзьями в жизнь вернулся и школьный стресс.

Универсального совета по поводу того, как облегчить школьные годы, для родителей всех детей нет. Хотя бы потому, что учеников следует разделять на три возрастные категории: младшее, среднее и старшее школьное звено. Тем не менее, у меня есть один очень действенный совет, который помогает беспрекословно: вспомните себя в возрасте своих детей, постарайтесь понять, какую форму поддержки ждет от вас ваш ребенок, ведь для каждого возраста она будет разной.

Мы забываем о настоящей родительской функции: помогать и поддерживать, когда отягощаем себя мыслями о том, что мы несем ответственность за будущее ребенка, начинаем наставлять его на нужный путь. Когда мы были детьми, нам не нужно было, чтобы нам указывали путь развития, мы нуждались в добром слове, иногда в совете, но только тогда, когда за ним обращались. От родителей нам хотелось получить как можно больше внимания, видеть, что интересы ребенка учитывают, и к нему прислушиваются. Все. Самое ценное, что мы можем дать детям — отойти в сторону и прекратить решать собственные проблемы через них, прекратить реализовывать несбывшиеся мечты через детей.

Желание подсказывать, давать советы на самом деле ничего хорошего нашим детям не дает. Само слово «подсказать» несет в себе смысл манипуляции, то есть, уже скрывает желание ненавязчиво намекнуть ребенку сделать так, как родитель считает нужным. Это тупик. Задача родителей — показать многообразие вариантов для выбора, чтобы ребенок сам что-то захотел и сделал выбор. Например, мама считает, что сыну будет полезно и интересно заниматься хоккеем. То есть выбора у ребенка не было, это плохо. А вот если мы ходили с ребенок на хоккей, на футбол, смотрели теннис, фигурное катание, соревнования по плаванию, биатлону и так далее, то рано или поздно ребенок сам захочет чем-то заниматься, он сделает этот выбор осознанно.

Когда мы подсказываем ребенку выбор, мы совершаем предательство, потому что мы перестаем доверять ему как личности, а ведь детям требуется именно беспрекословная вера.

Многие родители переживают, когда их ожидания о самом лучшем, умном, спортивном, самом успешном ребенке разбиваются о реальность. Оказывается, что учится он средне, в классе есть дети быстрее него, есть отличники и так далее. Очевидно, что тут проблема не в ребенке, а в родителе. Просто у мамы или папы есть свой перечень хотелок и ожиданий от ребенка. Важно вовремя это понять и подумать, а что бы я делал, если бы я был не ожидающим родителем, а любящим? Что бы я желал ребенку, как бы я мог подарить ребенку любовь?

Нужно как можно больше вопросов задавать ребенку: что ему интересно, что ему важно, чем он восхищается. Если он ответит, что ему интересно наблюдать за звездами и он в этом лучший, то смысл сокрушаться о том, что он не самый лучший в спорте.

Родителям страшно отпустить ребенка и позволить ему быть самостоятельным. Ведь мамам и папам часто кажется, что, если перестать делать домашнюю работу с ребенком, то он станет двоечником, а если он не будет ходить в секции на дополнительные занятия, то ничего не сможет добиться в жизни. Но парадокс в том, что большинство родителей обычно мечтает, чтобы их ребенок стал самостоятельным, ответственным, чтобы он был счастливым и мог найти свое место в жизни. Но как он станет самостоятельным, если вы не даете ему возможность самому делать уроки и нести ответственность за все оценки, которые он получает в школе? Конечно, когда ребенок только начнет сам контролировать учебу, могут случиться провалы: двойки, тройки. Но не нужно тут же подхватывать и пытаться вытянуть ребенка, вы опять лишите его самостоятельности, пусть попробует разобраться сам.

Мне кажется, что троечники самые адаптивные люди: они умеют играть в системе, но при этом могут выходить за рамки. При этом я убеждена, что не может быть такого, чтобы ребенку не был интересен ни один предмет в школе.

Многие родители ожидают от своих детей, что они станут отличниками. Но отличники — это кто? Это дети, которые хорошо запоминают информацию и могут давать ответ, которого от него ждут.

Российская система образования построена так, что она учит детей запоминать факты, но не учит размышлять. Грубо говоря: у кого лучше память, тот и отличник. Креатив тут не приветствуется. Так вот, когда родители желают, чтобы он был отличником, чего они желают своим детям? Нам кажется, что если закончить школу на пятерки, то поступить в институт будет легко, потом устроиться на работу тоже будет легко. То есть родитель видит свою миссию в том, чтобы ребенок на пятерки, в крайнем случае на пятерки и четверки, закончил школу и сдал ЕГЭ. На этом родительская миссия выполнена, дальше сам. А что это значит для ребенка? Он научился действовать по правилам, но не научился подстраиваться под обстоятельства, не может действовать вне рамок.

Наша требовательность к детям ведет к тому, что они со временем закрываются и перестают откровенно разговаривать с родителями, не делятся с ними своими переживаниям и проблемами. Выстраивая жесткие рамки, можно вырастить агрессора.

У молодого поколения сейчас очень сложно все с креативным мышлением, а это ведь самое ценное на рынке труда. Также у молодежи есть проблемы с критическим мышлением, им сложно не согласиться с чем-то, они не умеют отстаивать свою точку зрения. И все это выливается из желания родителей, чтобы дети учились на пятерки. Поэтому подумайте сто раз, зачем вам пятерки-четверки? Вы найдёте аргументы, но самое главное — понять: зачем?

Дети не очень много думают о своем будущем, они живут здесь и сейчас, отсюда и возникает разногласие между ребенком и родителями, потому что последние всегда думают о будущем своих детей. А вообще-то взрослым следует учиться у детей.

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