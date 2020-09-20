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Число новых случаев коронавируса в России растет 8 дней подряд

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Число новых случаев коронавируса в России растет 8 дней подряд
Автор фото: Fernando Zhiminaicela. Иллюстрация: Pixabay.com

Коэффициент распространения Covid-19 в России достиг максимума с середины июля. На этой неделе Израиль первой из стран ввел повторный жесткий карантин.

#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявлено 6 148 новых случаев коронавируса, умерли 79 человек, полностью выздоровело 2 895, сообщил оперативный штаб. Всего в стране выявлено 1 103 399 заболевших, 19 418 летальных исходов, выздоровело 909 357 человек. 

В Москве зарегистрировано 860 новых заболевших, Санкт-Петербурге — 214, Московской области — 188, Ростовской области — 178, Нижегородской — 165, Воронежской — 158, Ставропольском крае — 142, Кемеровской области — 127, Ульяновской — 125, Свердловской — 120, Самарской — 114,  Саратовской — 108, Красноярском крае — 102.

Число заболевших в России снизилось до минимума в конце августа: 25-26 августа оно находилось на уровне ниже 4700 человек в день. Сейчас оно достигло максимума с 18 июля. Коэффициент распространения коронавируса вырос до 1,08, в Москве — до 1,14, это максимум с 8 мая.

На этой неделе в Израиле вступил в силу трехнедельный общенациональный карантин из-за коронавируса. Людям запретили отдаляться от дома более чем на километр, выходить можно в парки, на детские площадки и для молитв в Йом-кипур (Судный день) 27-28 сентября. Отдаляться от дома больше чем на километр можно только ради поездок на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, чтобы оказать помощь людям в тяжелом положении, поехать на похороны, обрезание, в суд, в Кнессет и на донорский пункт и чтобы участвовать в акциях протеста.
 
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что не видит предпосылок, чтобы повторно вводить в России ограничения из-за коронавируса.
Автор: Андрей Пермяков
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