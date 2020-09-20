Число новых случаев коронавируса в России растет 8 дней подряд
Коэффициент распространения Covid-19 в России достиг максимума с середины июля. На этой неделе Израиль первой из стран ввел повторный жесткий карантин.
За последние сутки в России выявлено 6 148 новых случаев коронавируса, умерли 79 человек, полностью выздоровело 2 895, сообщил оперативный штаб. Всего в стране выявлено 1 103 399 заболевших, 19 418 летальных исходов, выздоровело 909 357 человек.
В Москве зарегистрировано 860 новых заболевших, Санкт-Петербурге — 214, Московской области — 188, Ростовской области — 178, Нижегородской — 165, Воронежской — 158, Ставропольском крае — 142, Кемеровской области — 127, Ульяновской — 125, Свердловской — 120, Самарской — 114, Саратовской — 108, Красноярском крае — 102.
Число заболевших в России снизилось до минимума в конце августа: 25-26 августа оно находилось на уровне ниже 4700 человек в день. Сейчас оно достигло максимума с 18 июля. Коэффициент распространения коронавируса вырос до 1,08, в Москве — до 1,14, это максимум с 8 мая.