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«Механика» или «автомат», цена до 900 000 руб. Шесть лучших б/у кроссоверов для всей семьи

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«Механика» или «автомат», цена до 900 000 руб. Шесть лучших б/у кроссоверов для всей семьи
Иллюстрация: wikipedia.org

Покупать подержанный паркетник стоит, если он произведен в Японии. Сразу шесть машин заняли первые места в рейтинге «нормальной машины для всей семьи». На какие модели обратить внимание?

#НОВОСТИ

Кроссовер для поездок всей семьей должен быть надежным, вместительным, ликвидным и удобным. Свое мнение о том, какие паркетники на рынке машин б/у стоят внимания, высказали эксперты портала «Новые автомобили». Они изучили варианты стоимостью до 900 000 рублей. в итоге в числе первых оказались исключительно японские автомобили, оснащенные простыми атмосферными моторами и механической или классической автоматической коробкой передач.

1 место: Suzuki Grand Vitara

Вариант с 2,0-литровым двигателем, «механикой» или «автоматом». Имея 900 000 рублей можно купить относительно свежий экземпляра не старше 2011 года выпуска.

2 место: Nissan X-Trail

Машина 2010—2014 года выпуска, с 2,0- или 2,5-литровым мотором и «механикой».

3 место: Mazda CX-5

За сумму около 900 000 рублей можно купить модель 2012—2013 года выпуска, оснащенную атмосферным двигателем на 2,0 или 2,5 литра и механической либо автоматической коробкой передач.

Также хорошими вариантами эксперты назвали Mitsubishi Outlander 2010 и 2011 годов, Honda CR-V тех же годов выпуска и Toyota RAV4 2010 года с 2,0-литровым мотором и «механикой» либо мотором на 2,4 литра и «автоматом».

Автор: Александра Клименко
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