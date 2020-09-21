Кассационный суд отказался освобождать экс-девелопера от долгов на сумму более 1 млрд руб.

Арбитражный суд Уральского округа по итогам процедуры банкротства отказался освобождать бизнесмена Николая Кретова от обязательств перед кредиторами. Весной Арбитражный суд Свердловской области освободил его от долгов. Однако в июне Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение нижестоящего суда и сохранил за должником обязательства перед кредиторами на сумму более 1,1 млрд руб.

Напомним, Николай Кретов являлся совладельцем таких компаний как ООО «Холдинговая компания «Лидер», ОАО «КИТ-Кэпитал» и ЗАО «Группа компаний «Линкор». В 2015 г. Арбитражный суд Свердловской области по требованию ООО «Первая консалтинговая компания» признал Николая Кретова банкротом. По материалам дела, в реестр его кредиторов были включены требования ООО «Первая консалтинговая компания» (13,9 млн руб.), АО «Альфа-Банк» (756,8 млн руб.), АО «Райффайзенбанк» (97,7 млн руб) и Олега Миронова (292,6 млн руб.). Суммарный объем требований кредиторов — более 1,1 млрд руб.

В марте 2020 г. Арбитражный суд Свердловской области завершил процедуру банкротства Николая Кретова и освободил его от обязательств перед кредиторами. Суд не выявил в действиях Кретова противоправных действий в рамках процедуры банкротства, признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Но апелляционный и кассационный суд пересмотрели это решение. Они указали, что долги Николая Кретова перед банками и «Первой консалтинговой компанией» возникли, поскольку он являлся поручителем по кредитам, предоставленным ЗАО «Группа компаний «Линкор». Николай Кретов сначала был совладельцем этой компаний, а в 2008 г. выкупил у Олега Миронова его акции и стал единственным владельцем ЗАО. При этом деньги Миронову за акции покупатель так и не заплатил. ГК «Линкор» владела и управляла несколькими хлебокомбинатами в Московской, Пензенской и Саратовской областях.

В ноябре 2018 г. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал Николая Кретова виновным в преднамеренном банкротстве своего бывшего актива ГК «Линкор» и приговорил к 1 году 10 месяцам лишения свободы, но в связи с амнистией к 70-летию Победы его освободили от наказания, судимость была снята.

В ходе процедуры банкротства выяснилось, что у Николая Кретова есть только два участка площадью 82,5 тыс. кв. метра в Тверской области, их продали за 400 тыс. руб. Кроме того, в конкурсную массу были включены деньги — чуть больше 2 млн руб. Олег Миронов пытался добиться того, чтобы в конкурсную массу также включили имущество семейного фонда «Файлэйн» в княжестве Лихтенштейн — по мнению Миронова, этот фонд Кретов основал на деньги, полученные криминальным путем. При этом Олег Миронов указывал, что Кретов уступил права бенефициара фонда двум своим детям. Однако суд отказался удовлетворять ходатайство кредитора об истребовании доказательств у управляющей компании фонда, сославшись на нормы закона Лихтенштейна о лицах и компаниях 1926 г.

Имущество, внесенное в семейный фонд, является собственностью фонда до момента окончания его деятельности, в связи с чем восстановление Кретова Н.Н. в правах как выгодоприобретателя не может повлиять на формирование конкурсной массы, поскольку из смысла параграфа 36 ст. 52 названного Закона Княжества Лихтенштейн следует, что даже в случае банкротства выгодоприобретателя кредиторы не вправе лишить последнего права на бенефициарный доход, — указал Арбитражный суд Свердловской области.

Суммарно кредиторы получили от банкрота всего 2,4 млн руб. в счет погашения долгов. При этом все эти годы Николай Кретов нигде не работал и получал лишь пенсию как участник боевых действий в Афганистане.

Суды указали, что вынесенным в ноябре 2018 г. приговором Чкаловского районного суда Екатеринбурга Николай Кретов был признан виновным по ст. 196 Уголовного кодекса в преднамеренном банкротстве ЗАО «Группа компаний «Линкор». А именно, в умышленном заключении сделок, направленных на вывод активов из компании, увеличение кредиторской задолженности и создание неликвидной дебиторской задолженности, что в итоге привело к банкротству ГК «Линкор».

Также суды учли, что в мае 2018 г. УМВД России по Екатеринбургу отказалось возбуждать уголовное дело по ст. 196 УК в отношении банкротства Николая Кретова. А в сентябре 2018 г. Чкаловский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о совершении Николаем Кретовым преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 и ст. 177 УК по фактам уклонения от погашения кредиторской задолженности и мошенничестве по эпизодам, имевшим место в 2012-2013 гг., в связи с истечением срока давности совершения преступлений.

Уголовные дела в отношении Кретова Н.Н. прекращены по нереабилитирующим основаниям, то есть по обстоятельствам, не исключающим виновность данного лица в совершении преступных деяний, — говорится в решении арбитражного суда.

В результате апелляционный суд пришел к выводу о неприменении в отношении Николая Кретова правил об освобождении от обязательств. Арбитражный суд Уральского округа с этой позицией согласился.

По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, в данном случае апелляционный суд переоценил обстоятельства дела в части выявленных неправомерных действий Николая Кретова при банкротстве.

В основу решения легло недобросовестное поведение должника, которое установлено приговором суда, вступившим в законную силу. В ситуации, когда должник действовал недобросовестно в ущерб кредиторам и злоупотреблял своими правами, суды однозначно занимают сторону кредиторов и не освобождают должника от долгов, — указывает юрист.

По мнению Артема Денисова, оценка недобросовестных действий, вещь достаточно субъективная, судьи рассматривают подобные действия в соответствии со своими внутренними убеждениями и сопоставляя с иными доказательствами по делу.

В последнее время стала преобладать тенденция по пересмотру высшими судами обстоятельств освобождения должников от обязательств в рамках процедуры банкротства. На мой взгляд, это связано с развитием института привлечения к субсидиарной ответственности, в котором, как известно, преобладающими доказательствами является виновное поведение. Неоценимую помощь в таких делах о банкротстве оказывают полученные следственными органами материалы уголовных дел, которые работают с показаниями свидетелей и установлением фактический обстоятельств, — заключил юрист.

Добавим, что г-н Кретов стал первым физлицом-банкротом в Свердловской области. Решение по делу о его банкротстве было вынесено через месяц после вступления в силу соответствующего федерального закона.