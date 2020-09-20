Что такое «альтернативный туризм» и как он помогает восстанавливать экономику в провинции

«Альтуризм» — это новый формат для путешествий, придуманный в России. Идейный вдохновитель проекта — социальный предприниматель из Москвы Екатерина Затуливетер. Уже пять лет участники проекта помогают малым городам и деревням в России, поддерживая социальные инициативы местных жителей и малого бизнеса.

Проект выстраивается не от интереса потенциальных туристов, как это бывает в традиционном туристическом бизнесе, а от заинтересованности принимающей стороны — села, деревни, города, рассказывает Затуливетер:

Сначала на место выезжает группа, ее участники тесно общаются с местными жителями, формируют программу мероприятий, которые будут способствовать развитию этого населенного пункта. Одно из условий программы — тесное взаимодействие и общение с местными жителями. Коренные жители сами (!) проводят мастер-классы, экскурсии, готовят еду для «альтуристов». Разработанную программу начинают продавать в соцсетях, так и набираются группы.

«Альтуристы» помогают расчищать территорию от мусора, восстанавливают инфраструктуру, приводят в порядок социально-значимые объекты. Их деятельность способствует сплочению местных жителей, развитию их инициативности.

Результаты каждой поездки анализируются, определяются новые задачи. Местным жителям оказывают помощь в создании бизнеса, направленного на развитие этого места и привлечение туристов.

За пять лет «альтуристы» побывали в десяти регионах России и нескольких деревнях Белоруссии.

Одной из самых дорогих поездок было путешествие на Чукотку. Тогда каждый участник заплатил 270 тыс. руб., и это без учета билетов, — отмечает Затуливетер.

Сейчас организаторы стараются учесть свой опыт, и если раньше отправной точкой для «альтуристов» была Москва, то сейчас команды активистов начинают набирать в регионах.

Екатерина Затуливетер станет хедлайнером онлайн-форума «САМОЕ ВРЕМЯ. Социальное предпринимательство», который состоится 22 сентября. Участие бесплатное с обязательной регистрацией.

Инициаторами события выступили областное Министерство инвестиций и развития и Фонд поддержки предпринимателей Свердловской области. Форум проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Генеральный информационный партнер — «Деловой квартал» | DK.RU.

В числе хедлайнеров — Гузель Санжапова («Cocco Bello»), управляющая ТРЦ МЕГА Екатеринбург Айше Агекян, а также социальные предприниматели из Белоруссии, Латвии и Швейцарии и многие другие.

На площадке форума можно будет не только прослушать выступления экспертов, но и найти контакты социальных проектов, открытых к сотрудничеству. Для этого организован нетворкинг-блок с виртуальными визитками. Визитки и полная программа форума уже сейчас доступны на официальном сайте события social.samoe-vremya.biz.