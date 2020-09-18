Опальный экс-священник Романов может быть ввязан в уголовку

О готовящемся уголовном деле рассказал агентству ЕАН высокопоставленный источник.

Речь идет о событиях четверга, когда сторонники гражданина Романова не пропустили на территорию Среднеуральского женского монастыря членов епархиальной комиссии, которые хотели провести инвентаризацию имущества, — пишет ЕАН.

По данным источника, дело будет бесфигурантным, поскольку и самому Сергию /Николаю Романову, и его сторонникам сложно предъявить серьезные обвинения: физическую силу к представителям РПЦ никто не применял.

Но дело будет возбуждено, и Романов будет обязан явиться для дачи показаний, — заявил источник ЕАН.

Напомним, епархиальный суд отлучил отца Сергия от церкви и вернул ему мирское имя — Николай Романов. Однако скандальный священнослужитель отказывается подчиняться церковным властям, как и отказывается передать РПЦ построенный им Среднеуральский женский монастырь, настоятелем которого служил Романов.

17 сентября представители РПЦ прибыли к монастырю, чтобы провести инвентаризацию имущества, однако на территорию обители их не пустили. Сторонники Романова заявили, что попасть в монастырь можно только после предварительного согласования визита.

После этого представители епархии обратились в правоохранительные органы.

DK.RU подробно освещал конфликт Романова и официальных церковных властей. Духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства. Сергий укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов.

Опальный схиигумен, несмотря на запрет публичных выступлений, продолжал записывать видеоролики, в которых говорил в том числе о правительстве страны, о первых лицах епархии, а также «мифе о коронавирусе».