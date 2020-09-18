«Потерявшие связь с регионами». Рейтинг депутатов-прогульщиков Госдумы

Депутаты Государственной думы РФ от Свердловской области пропустили в ходе весенней сессии в среднем 26,3% голосований. По данным исследования «Центра политической конъюнктуры» — «Потерявшие связь с регионами», по этому показателю регион занял 43 место.

По количеству депутатских голосов «за» Свердловская область находится на 41 месте — в поддержку законопроектов отданы 73,5% голосов. Таким образом, Свердловская область относится к «регионам-лоялистам».

Голосов «против» — всего 0,2% (и 65 место по стране).

Выше всего процент пропущенных голосований у депутата Дмитрия Ионина («Справедливая Россия») — 55,6%. По словам самого Ионина, один месяц он не участвовал в заседаниях из-за болезни коронавирусом. В некоторых голосованиях он не участвовал принципиально для «выражения политической позиции меня и моих избирателей», сказал парламентарий изданию «Знак».

Второй в антирейтинге — спортсмен Антон Шипулин («Единая Россия»), у него 44,94% пропусков. Он также переболел коронавирусом. Замыкает тройку Лев Ковпак («Единая Россия») с 38,76% пропусков. Причины пропуска голосований Ковпаком не установлены.

Меньше всех голосования пропустили Александр Петров («Единая Россия») — 16,18% пропусков, Сергей Чепиков («Единая Россия») — 14,82% и Андрей Альшевских («Единая Россия») — 14,47% пропусков.

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Чаще всего голосования пропускают депутаты из Архангельской области (59,44% пропущенных голосований), Карачаево-Черкессии (58,44%) и Тамбовской области (55,27%). Больше всех голосования пропустили Виктор Игнатов от Новосибирской области — 80,94% («Единая Россия»), Лариса Шойгу, представляющая Сибирь, — 82,82% («Единая Россия») и безусловный лидер Игорь Лебедев, избранный по партийному списку от ЛДПР — 95,35%.

Самыми лояльными регионами оказались Орловская область (85,24% голосов в поддержку законопроектов), республика Калмыкия (85,18%), Курская область (85,06%) и республика Тыва (85%).

«Регионами-бунтовщиками» стали Марий Эл (4,71% голосов против), Пензенская область (2,67%) и Ульяновская область (2,62%).

Напомним, осенью 2021 г. депутаты Госдумы РФ будут переизбраны. На выборах ожидается серьезная конкуренция: в 2020 г. были зарегистрированы новые партии — «За правду!» Захара Прилепина, «Новые люди» основателя компании Faberlic Алексея Нечаева, «Партия прямой демократии» (так называемая «партия танчиков») бывшего айтишника Вячеслава Макарова, «Зеленая альтернатива» (считается, что ее поддерживают уральские промышленники). Они уже участвовали в политических кампаниях на выборах в региональные парламенты, часть — успешно.

Впрочем, как полагают опрошенные DK.RU политологи, новые партии ориентированы на ту часть электората, которая традиционно игнорирует выборы, и вряд ли они вступят в прямую конкуренцию с «большой четверкой» парламентских партий. В Свердловской области таких более 30% населения.

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