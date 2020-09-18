«Сегодня боссы не знают, что их фирма производит. Видят только цифры в отчетах и картинки»

Можно ли научиться управлению? Если человек имеет профильное образование, но «лопату в руках не держал» — каким боссом он будет? Своими мыслями в колонке «Русбейс» поделился Сергей Турко, кандидат экономических наук, главный редактор издательства «Альпина Паблишер». DK.RU выбрал из материала главное.

— Еще не так давно карьера любого руководителя строилась по отраслевому принципу, и руководитель колхоза не мог в молодости не работать в поле, руководитель машиностроительного предприятия — не стоять за станком. Это было принято не только в СССР — в Китае и Японии это до сих пор норма.

Когда из Америки к нам пришел формальный менеджмент и этому стали учить в университетах, стало казаться, что эти знания делают понимание продукта ненужным. Американский опыт, казалось, это подтверждал, ведь именно там руководитель из условной Pepsi мог перейти в условный Apple и наоборот и потом писать в книгах, как его универсальные знания применимы и тут и там.

Казалось, вот она, волшебная таблетка: знание десятка управленческих инструментов помогает выводить компании из кризисов, правильно их реструктурировать и улучшать финансовые показатели.

Однако количество руководителей, приводящих свои компании (особенно крупные и всем известные) к банкротству, в США никак не назовешь небольшим, а число книг, в которых руководитель-герой описывает, как он восстанавливал компанию после прошлого неудачника, настолько велико, что заставляет усомниться, можно ли американский взгляд на профессию руководителя считать таким уж верным.

И особенно стоит задуматься о том, так ли устарел отраслевой принцип, который требует если не прохождения руководителя по всем ступеням, начиная от сохи или станка, то хотя бы глубокого вникания в предмет, во все производственные нюансы.

Зачем же самому во все вникать, скажут нам «эффективные менеджеры»? Я найму себе заместителей, которые во всем будут разбираться. А как ты наймешь этих людей, если сам не понимаешь предмет?

Как глава клиники, ничего не понимающий в медицине, но зато владеющий десятком этих самых волшебных управленческих инструментов, поймет, правильные ли томографы закупает отделение?

Консультанты и хедхантеры все сделают, скажет он. Мы купим самых лучших спецов, а «лучшие» — это, как правило, те, кто просит себе большую зарплату и у кого хорошее резюме. Но как это резюме проверить, если ты не понимаешь предмет? Если не можешь оценить, правильные ли решения кандидат принимал на прошлом месте работы? Спросить у прошлого работодателя? А если он такой же «эффективный»?

Сплошь и рядом стало возможным, что на руководящий пост попадает человек, ничего не понимающий в том, а что же его компания, собственно, производит: он видит только цифры в отчетах, красивые картинки в презентациях и ему этого для «управления» достаточно.

Еще стоит упомянуть какую-то магическую веру в делегирование и полное невмешательство в работу тех, кому полномочия делегированы (иначе они, бедняги, будут демотивированы), в результате чего руководитель наверху может потерять всякое понимание того, что происходит внизу.

Такое увлечение абстрактными, формальными категориями проникло у нас и в государственную службу, где стало возможным управлять даже космической отраслью только на том основании, что ты патриот России.

Сплошь и рядом человек, не державший в руках не то что лопату — не организовавший ни одного выездного пикника в студенчестве, после окончания вуза идет в аспирантуру, защищается, потом попадает помощником к какому-нибудь чиновнику и растет в должностях и дальше, вплоть до заместителя министра или даже министра. При этом лопату он может так в руки и не взять.

В частном бизнесе тоже хватает таких, иногда диву даешься, почему собственник позволяет им получать хоть какую-то зарплату, ведь кроме сидения на стуле и питья кофе с коллегами по утрам они ровным счетом ни на что не способны.

Современная жизнь, пронизанная виртуальностью, тоже работает на отрыв от реальности. Если человек убежден, что, поскольку любую информацию можно найти в интернете, он сможет быстро разобраться в любом вопросе, это все больше и больше укрепляет его веру в свое всезнание, всемогущество.

Совершенно серьезно, в наше время уже немало людей, которые считают, что яблоки — это то, что у них лежит в холодильнике, а берутся они в магазине, а дальше они и не задумывались, как и где они растут.

Рейтинги, лайки, голосования не решают проблем, ведь фейки распространяются лучше, чем правдивые новости. Если какой-то сайт популярен, а эксперт — востребован, это не делает их правдивыми. Правда не возникает в результате голосования, и даже «Википедия» периодически страдает от однобокости мнений модераторов.

Один человек, который говорит дело, будет легко забит тысячами лживых высказываний, и этого никто не заметит.

Такой отрыв от реальности можно заметить у многих умных людей — ну, то есть тех людей, которых принято считать умными (хорошее образование, пиджак, грамотная речь и пр.), — тогда, когда они увлекаются какой-то моделью, будь это коммунизм, христианство, либерализм, или, не приведи господь, либертарианство.

Таких очень много среди интеллигенции, где часто как раз отсутствие умения держать в руках лопату считается чуть ли не преимуществом, маркером особого отличия от рабочего класса, нередко называемого быдлом. Нассим Талеб с особым наслаждением прошелся по таким людям, которых он называет «пустые пиджаки» и «интеллигентные, но идиоты».

Жизнь нигде и никогда ни одной модели не соответствовала, и понимание этого и есть первый и главный маркер умного человека, который разбирается, где остановиться в применении модели, когда начинать ее корректировать.

Человек с крестьянским или рабочим опытом, или интеллигент, который в детстве работал на грядках у бабушки или у папы в гараже, естественным образом впитает правильное представление о причинах и следствиях, у него сформируется адекватная картина мира, так как он лично и непосредственно видит, как все устроено.

Вот посадил яблоню, вот прошло несколько лет, она выросла, зацвела, цветы опылили насекомые — и вот завязались плоды. А уже потом их собрали и отвезли в магазин, а не в магазине они возникли непонятно откуда. И что автомобиль ездит потому, что бензино-воздушная смесь впрыскивается в двигатель и там происходит серия микровзрывов, а не только лишь потому, что водитель нажал на педаль.

То есть на бытовом уровне, конечно же, во всем разбираться и не надо, да и вряд ли возможно, но какие-то отдельные вещи стоит изучить от начала до конца — опять-таки для правильного формирования причинно-следственных связей в мозге, которые будут верой и правдой служить всю жизнь.

Кстати, не уверен, можно ли такие причинно-следственные связи сформировать в сознательном возрасте, если все детство провел за мобильным телефоном.

Возвращаясь к теме статьи, скажу про свой критерий задатков успешного руководителя. Это умение организовать студенческий пикник где-нибудь на далекой даче, если при этом он сможет:

увлечь коллектив этой идеей;

снабдить всех четкими и предельно конкретными, желательно письменными инструкциями, как туда добраться;

рассчитать, что еды и выпивки хватит всем, а посуда и прочие предметы взяты ровно с тем запасом, который компенсирует бой и потери в ходе мероприятия.

Вот вам и лидерские качества, и понимание логистики и снабжения, и процессное мышление (как добраться), и системное мышление (два раза не бегать). Все остальные формальные вещи, как то: деловые книги, высшее образование, MBA — это вещи дополнительные, безусловно полезные, но абсолютно бессмысленные, если такой пикник человек не был способен организовать самостоятельно.