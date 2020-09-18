Владелец франшизы Powerhouse Gym из Екатеринбурга открывает два новых клуба в Москве

Об открытии в столице двух новых клубов мировой сети PowerGym сообщил на своей странице в Facebook Антон Гиренко-Коцуба, владелец франшизы по России.

Сегодня посмотрел два новых Powerhouse Gym Russia. Да, мы открываемся в Москве! 1 октября свои двери откроет новый Пауэрхаус (2000 кв. м) на Дмитровское шоссе, 98. А уже в феврале 2021 года запустим девятый по счету и самый большой фитнес-клуб нашей сети (3500 кв. м) с бассейном — на Ивана Сусанина, 1, — написал Гиренко-Коцуба.

Подробностями проектов он поделился с DK.RU. Как рассказал Антон, новые клубы будут принадлежать уже действующему франчайзи.

Уже четыре года в Реутове работает наш клуб, один из его совладельцев, Олег Корочкин, решил заняться расширением. Так что партнера искать нам не пришлось, мы уже давно вместе, — рассказал владелец франшизы.

Он добавил, что с его стороны финансового участия в проектах не было. Объём инвестиций в оба проекта оценивается примерно в 100 млн руб.

Я очень рад, что в Москве в столь непростое время с разницей в полгода появятся два Пауэрхауса. Для нас это большой шаг вперёд, так как обычно развитие сетей идёт из Москвы, в нашем случае происходит все наоборот. В успешности этих проектов я не сомневаюсь: оба клуба находятся в крайне удачных локациях — это мощный жилой массив и минимум конкуренции вокруг, что для Москвы редкость, — прокомментировал Гиренко-Коцуба.

Фитнес-индустрия стала одной из самых пострадавших от пандемии отраслей. На Урале за время самоизоляции закрылось 10% залов — 30 из порядка 300, писал DK.RU.

Для восстановления индустрии, по оценкам участников рынка, потребуется около 800 млн руб.

Работа фитнес-центров в Екатеринбурге и Свердловской области была приостановлена в конце марта, когда страна ушла на карантин из-за паднемии коронавируса. Залы начали возобновлять работу лишь 20 июня — они открылись для индивидуальных тренировок. Групповые занятия разрешили проводить с 10 августа (с лимитом в 20 участников), сообщал DK.RU.