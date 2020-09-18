В мэрии Екатеринбурга определят организацию, которая будет копать могилы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (УФАС) обязало администрацию города ввести в перечень муниципальных услугу по копанию могил и определить подведомственную организацию, которая будет отвечать за это. Предписание УФАС мэрия получила некоторое время назад, однако пыталась оспорить его в суде.

Арбитражный суд региона поддержал требования УФАС, — сообщает пресс-служба ведомства.

В качестве аргументов представители УФАС привели пункт 9 части 1 статьи 15 закона «О защите конкуренции». Норма запрещает «установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных или муниципальных услуг».

По мнению представителей УФАС, действующий сегодня в Екатеринбурге регламент захоронения нарушает эту норму, поскольку муниципалитет только предоставляет участок, рытье могилы не прописано в регламенте как обязательная и необходимая услуга. Теперь мэрия должна будет устранить нарушение, пишет Znak.com.

Отметим, похоронный рынок — один из самых непрозрачных как в целом в стране, так и в регионе в частности. В 2015 г. в Екатеринбурге разразился один из самых громких «похоронных» скандалов. В конце апреля похоронный дом «Вознесение» огородил бетонным забором землю, прилегающую к зданию бюро судебно-медицинской экспертизы неподалеку от городской больницы №40 на ул. Серафимы Дерябиной. Таким образом, проезд катафалкам других агентств был перекрыт, тела приходилось перекидывать через забор и нести на носилках. Представители «Вознесения» предлагали свободный доступ катафалков к бюро в обмен на предпохоронную подготовку тела. Эту услугу в «Вознесении» оценивали в 5 тыс. руб., сообщал DK.RU. Доступ восстановили только после вмешательства прокуратуры.

Уральские похоронные компании имеют интересы и в других регионах. Так, в январе 2020 г. DK.RU писал о том, что основатель и экс-владелец старейшего в Екатеринбурге похоронного дома «Габбро» Михаил Ремез открыл первый в Крыму крематорий. Это был инвестпроект, который бизнесмен реализовал по соглашению с Советом министров республики, вложениия в строительство крематория составили 50 млн руб.