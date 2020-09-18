Стало известно имя благополучателя Екатерининской Ассамблеи-2020

Имя победителя 18 сентября назвал первый вице-президент Свердловского Союза Промышленников и Предпринимателей Михаил Черепанов.

Членам Попечительского Совета Екатерининской Ассамблеи и членам Совета СОСПП было очень сложно выбрать один проект из 34. Все они достойны внимания и поддержки. Сначала экспертный совет выбрал шорт-лист из 12 проектов. Оценку проектов, претендующих на получение гранта, проводит экспертная группа из специалистов в сфере социальной политики, НКО, благотворительности, представителей Законодательного Собрания Свердловской области. Затем путем рейтингового голосования члены Совета СОСПП определили победителя. Им стала Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения. В школе-интернате имени Мартиросяна обучаются дети со всей Свердловской области, половина их них живет там на протяжении учебного года. Круглосуточно в интернате работает медицинское отделение. Капитальный ремонт медицинского блока был в 2002 году, но медицинское оборудование не менялось, — рассказал Михаил Черепанов.

Верхнепышминская школа-интернат заявилась на получение статуса благополучателя Екатерининской Ассамблеи-2020 с проектом «Здоровье ученика — приоритет школы!», который предполагает капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, приобретение медицинской мебели, а так же диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов. Стоимость проекта составляет 16 миллионов рублей.

Слепые и слабовидящие обучающиеся не могут самостоятельно без родителей посещать городские больницы или медицинские центры для прохождения регулярных курсов лечения. Если ребёнок проходит лечение по месту жительства, он, как правило, надолго отстаёт от обучения. В школе мы проводим эти курсы лечения без отрыва от получения образования. Мы признательны Союзу промышленников, что именно нас выбрали в качестве благополучателя. Наша школа остро нуждается в новом, современном оборудовании, — рассказала директор Верхнепышминской школы-интерната имени С.А. Мартиросяна Нина Шалган.

На сегодняшний день в ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна» обучается 278 детей с глубокими нарушениями зрения (слепые и слабовидящие), из них проживают в интернате 104 человека. Ребята съезжаются в школу из 43 муниципалитетов Свердловской области.

Крайне важно оказывать квалифицированную офтальмологическую помощь именно в детском возрасте. Детские глазные заболевания легко поддаются лечению. Когда глазное яблоко вырастет, восстановить зрение без хирургического вмешательства практически невозможно, а иногда и в принципе невозможно. В Верхнепышминской школе-интернате созданы все условия для обучения, лечения и проживания детей, сейчас первоочередная задача – заменить устаревшее оборудование на новое современное, дать подопечным центра шанс на полноценную здоровую жизнь, — подчеркнула главный детский офтальмолог Екатеринбурга, заведующая отделением охраны детского зрения Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Надежда Токаренко.

Добавим, что благотворительный вечер Екатерининской Ассамблеи состоится 4 декабря. Стоимость билета в этом году составит 40000 рублей. Средства, собранные от продажи билетов, также будут направлены на помощь детям с нарушениями зрения.

Все средства, собранные на благотворительном вечере, будут направлены на реализацию проекта. Если собранная сумма превысит сумму, заявленную проектом, благотворители передадут оставшиеся средства организациям, занявшим второе и третье место в рейтинговом голосовании.

Второе место заняла организация «Благое дело» с проектом «Социополис — новая модель жизнеустройства людей с инвалидностью в Свердловской области». Проект предполагает создание инклюзивного комплекса «Социополис» в п. Верх-Нейвинский, включающего сопровождаемое проживание, трудозанятость и социокультурную инклюзию для людей с инвалидностью. Запрашиваемая сумма — 22 миллиона рублей.

На третьем месте фонд «Подари жизнь» с проектом «Современная диагностика детского рака в регионах». Цель проекта — оснащение Областной детской клинической больницы г. Екатеринбурга оборудованием для современной диагностики детского рака и генетических заболеваний. Бюджет проекта — 22 миллиона рублей.