Наши мнение и знания часто не стоят ничего. Почему люди так часто ошибаются?

Ежеминутно современный человек рискует стать жертвой заблуждения. Мы покупаем ненужные гаджеты, избегаем работы с людьми из небольших городков, смотрим скучные фильмы и спектакли, потому что они «многообещающие».

Уязвимыми к ложным убеждениям и утверждениям нас делают собственные — или навязанные окружающими, — стереотипы, отсутствие привычки самостоятельно проверять информацию, а также особенности мышления — когнитивные искажения.

Противостоять этому можно, для этого придется развить навыки критического мышления. В своей новой книге «Анатомия заблуждений» писатель и бизнес-тренер Никита Непряхин объясняет, что это и как работает. DK.RU выбрал главное из главы о том, как недостаток критического мышления мешает нам адекватно воспринимать самих себя и других.

Эффект ложного согласия

Бывало ли такое: вы предлагали гениальную, на ваш взгляд, идею, а остальные ее не то чтобы не оценивали, а попросту игнорировали? Или вот вопрос: пицца или суши? Как вы думаете, что выбирает большинство? Каждый из нас, скорее всего, будет судить по себе. Если вы фанат итальянской кухни, то посчитаете, что и большинство делает выбор в пользу этой кухни мира.

Эффект ложного согласия — когнитивное искажение, выражающееся в том, что мы проецируем свой способ мышления на окружающих, то есть полагаем, что другие люди думают и чувствуют точно так же, как мы сами. Мы преувеличиваем степень того, насколько наше собственное мнение общепринято.

Отсюда следует и другая крайность: мы считаем, что если люди не соглашаются с нами, то, скорее всего, они какие-то странные, ущербные, недалекие и даже ненормальные и в чем-то неполноценные. Именно такой ярлык мы наклеиваем на тех, кто имеет отличное от нашего мнение и точку зрения. Ведь если мы решили, что наши идеи гениальны, а кто-то с этим не согласен, то он идиот, специально настроенный против нас.

Почему же возникает эффект ложного согласия? Вероятно, дело в том, что собственное мнение для нас наиболее значимо. Мы слишком самоуверенны. А может быть, причина в том, что в нас заложено стремление отождествлять себя с социумом: «Я такой же, как все», «Раз я так думаю, то так думают все». Возможно, дело в том, что мы окружаем себя людьми, чьи позиции и мнения близки к нашим, а затем на основании этой выборки (очевидно ошибочной) делаем выводы относительно общих социальных позиций.

Когда нас спрашивают, как думают другие, у нас нет ответа, по этому мы идем по пути наименьшего сопротивления: выдаем собственное мнение за всеобщее. Эта поразительная самонадеянность может привести к печальным результатам. Ошибаются маркетологи, продавцы, экономисты, политики, руководители и преподаватели.

Искажение в восприятии собственного выбора

Давайте представим ситуацию: человек в магазине выбирает между двумя гаджетами: А и В. Долго мучаясь, он в итоге определяется с выбором и покупает вариант А. Через какое-то время гаджет ломается. Как вы думаете, будет ли человек оправдывать свой выбор или честно признается «Да, я совершил ошибку, надо было выбирать вариант В»? Наш жизненный опыт подсказывает, что наиболее вероятно оправдание выбора.

Искажение в восприятии собственного выбора — когнитивное искажение, в рамках которого мы задним числом приписываем положительные качества предмету, который выбрали, или действию, которое совершили. Другими словами, после того, как выбор сделан, мы готовы защищать его любыми средствами, не обращая внимания на его слабые стороны. Ведь это помогает уменьшить сожаление, если выбор оказался неправильным.

Когнитивное искажение особо опасно тем, что наша предвзятость в оценке корректности текущего выбора может повлиять и на будущие решения. Неправильный выбор и его оправдания могут сохраниться в памяти и в дальнейшем стать причиной для следующего некорректного решения.

Иллюзия контроля

Вы были когда-нибудь в казино? Даже если не были, включайте фантазию. Вы сидите за игровым столом. У вас два варианта: бросить кости самостоятельно или доверить это кому-то другому. Что вы выберете? Большинство людей выбирают первый вариант: им кажется, что так они больше влияют на результат. А может быть, вы готовы дать возможность бросить кости другому человеку, если у него более «легкая» и «счастливая» рука? Если вы рассуждаете подобным образом, знайте: вы имеете дело со следующим когнитивным искажением под названием «иллюзия контроля».

Иллюзия контроля — склонность людей верить в то, что они способны контролировать события и влиять на их результаты, хотя объективно эти события от них не зависят или зависят в минимальной степени. Иногда у людей возникает вера в контроль даже по отношению к чисто случайным событиям. Многие специалисты относят эту когнитивную иллюзию к числу «позитивных», ведь для некоторых она имеет положительный эффект, так как делает человека увереннее. Но ведь есть и обратная сторона: очень часто в результате мы принимаем неправильные, вредоносные решения, появляется риск совершить трагичные ошибки, а кроме того, мы просто бессмысленно растрачиваем силы.

Стоит помнить, что у этого когнитивного искажения есть и обратный эффект: иногда мы склонны недооценивать уровень своего контроля над исходом того или иного события. Наверняка каждый из вас может вспомнить массу случаев упущенных возможностей, потому что мы были убеждены: у нас нет власти над ситуацией. Именно по этому всегда важно трезво оценивать, в каких случаях все действительно зависит от нас, можно взять все в свои руки и с полной уверенностью в себе действовать, идя только вперед, а в каких у нас нет возможностей на что-либо повлиять.