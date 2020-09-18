Уральские металлурги займутся культурным восстановлением России. Начнут с МХАТа

Металлургическая компания до конца 2020 г. выделит театру 100 млн руб. Об этом рассказали руководители театра во время пресс-конференции, посвященной открытию 123-го сезона.

На эти деньги мы поставим четыре премьеры из тех двадцати, что намечены в театре: «У премьер-министра мало друзей» — посвященная Петру Столыпину, «Нюрнбергский вальс», «Лавр» по книге Евгения Водолазкина и «На дне», — рассказал художественный руководитель театра Эдуард Бояков. И добавил: — Надеюсь, помощь МХАТу от уральской компании станет заделом на культурное восстановление России.

Игорь Кудряшкин, который возглавил совет попечителей, заявил, что УГМК рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с МХАТом:

Мы хотим поддерживать тех, кто поможет выяснить, кто мы такие, откуда, куда идем, какие задачи перед нами стоят. МХАТ превращается из простого театра в грандиозный проект, и мы будем поддерживать его. Мы поддержим то, что воссоздает православие, историческую науку, историю нашего народа, — пояснил коммерческий директор УГМК (цитата по URA.RU).

Интерес уральских металлургов именно к МХАТ, возможно, связан с тем, что исполнительным директором театра является Татьяна Ярошевская — экс-начальник управления культуры администрации Екатеринбурга. В августе 2019 г. она покинула кресло в мэрии по собственному желанию и перешла на работу во МХАТ, писал DK.RU. Новым руководителем управления культуры стал глава «Дирекции городских праздников» Илья Марков.