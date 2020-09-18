Уральские металлурги займутся культурным восстановлением России. Начнут с МХАТа
Топ-менеджеры УГМК — гендиректор Андрей Козицын и коммерческий директор Игорь Кудряшкин — стали первыми членами Совета попечителей Малого художественного академического театра им. Горького (МХАТ).
Металлургическая компания до конца 2020 г. выделит театру 100 млн руб. Об этом рассказали руководители театра во время пресс-конференции, посвященной открытию 123-го сезона.
На эти деньги мы поставим четыре премьеры из тех двадцати, что намечены в театре: «У премьер-министра мало друзей» — посвященная Петру Столыпину, «Нюрнбергский вальс», «Лавр» по книге Евгения Водолазкина и «На дне», — рассказал художественный руководитель театра Эдуард Бояков. И добавил: — Надеюсь, помощь МХАТу от уральской компании станет заделом на культурное восстановление России.
Игорь Кудряшкин, который возглавил совет попечителей, заявил, что УГМК рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с МХАТом:
Мы хотим поддерживать тех, кто поможет выяснить, кто мы такие, откуда, куда идем, какие задачи перед нами стоят. МХАТ превращается из простого театра в грандиозный проект, и мы будем поддерживать его. Мы поддержим то, что воссоздает православие, историческую науку, историю нашего народа, — пояснил коммерческий директор УГМК (цитата по URA.RU).
Интерес уральских металлургов именно к МХАТ, возможно, связан с тем, что исполнительным директором театра является Татьяна Ярошевская — экс-начальник управления культуры администрации Екатеринбурга. В августе 2019 г. она покинула кресло в мэрии по собственному желанию и перешла на работу во МХАТ, писал DK.RU. Новым руководителем управления культуры стал глава «Дирекции городских праздников» Илья Марков.