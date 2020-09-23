Шанс снизить кадастровую стоимость недвижимости есть у всех: что важно для этого сделать

Сергей Козлов, директор ГК «Априори»:

— Непросто дается российским предпринимателям 2020 г. Только отбились от стаи «черных лебедей» в виде пандемической угрозы и периода самоизоляции, как настало время решать более насущные проблемы. С 2021 г. по результатам только что проведенной переоценки изменится кадастровая стоимость земли. И вместе с ней снова остро встанет вопрос уплаты налога на имущество организаций и земельного налога. На практике кадастровая стоимость часто не совпадает с рыночной, что в свою очередь ощутимо увеличивает платежи по налогам.

Все ли так однозначно с кадастровой стоимостью? Есть ли у предпринимателей шанс снизить платежи?

Переоценка проведена этим летом

Традиционный рост тарифов и цен в разных сферах жизни россиян случается ежегодно, сразу после Нового года. Не обойдет своим вниманием 2021 г. и предпринимателей.

Результаты кадастровой оценки земельных участков в Свердловской области на 2021 г. уже известны, в сентябре отчет утвержден. С ними можно ознакомиться на сайте ГБУ СО «ЦКО» и Росреестра. И сейчас можно примерно оценить потенциальный рост и соответственно свои будущие затраты.

За период работы комиссии в неё поступило 128 заявлений, 256 объектов пытались снизить кадастровую стоимость. Удовлетворили 17 заявлений, 41 объект получили право заменить кадастровую стоимость на рыночную.

Почему возможны расхождения и как исправить

Итак, кадастровую стоимость в государственном органе переоценили, предприниматель получил пока примерные, новые вводные для платежей и уже подсчитывает будущие расходы.

Но всегда ли справедлива полученная кадастровая стоимость?

Кадастровая стоимость может существенно меняться в зависимости от учтенных в процессе проведения кадастровой оценки количественных и качественных характеристик объекта. А при учете этих характеристик могла быть допущена ошибка, особенно когда речь идет о сложносоставных объектах. Например, при кадастровой оценке помещений в зданиях вспомогательное помещение могли посчитать с таким же удельным показателем, как и офисное. Ошибка могла закрасться в количестве единиц площади или в назначении находящихся у одного предприятия соседних земельных участков.

В случае несогласия с кадастровой стоимостью и, самое главное, до занесения новой кадастровой стоимости на 2021 г. в ЕГРН, предпринимателю важно успеть подать письменные возражения по поводу результатов, содержащихся в промежуточном отчете об определении кадастровой стоимости. Эти промежуточные данные доступны уже с августа.

А вот если возражения подать не успели и кадастровая стоимость уже утверждена и внесена в ЕГРН, то тут только три пути. Добиваться исправления ошибки в отчете о кадастровой стоимости, либо идти в суд, либо в комиссию по рассмотрению споров при МУГИСО.

Шансы снизить кадастровую стоимость есть у каждого

Почему-то в среде предпринимателей бытует мнение, что пройти комиссию при МУГИСО с положительным для себя исходом нереально. Но это не так.

За время своей работы комиссия вынесла 256 решений. Положительные из них — по 41 объектам, то есть в 16% случаев. Речь идет о сокращении налогооблагаемой базы больше чем на 3 млрд руб. Средний же показатель уменьшения балансирует на грани 40%.

Прохождение комиссии — часто самый правильный путь. Да, методика оценки совершенствуется с каждым разом, все реже система ошибается в определении кадастровой стоимости, которая все больше приближается к рыночной, но статистика указывает, что части предпринимателей удается добиться снижения.

Вопрос здесь только в желании отстаивать свою точку зрения и качественной проработке своей позиции. И лучше привлечь профессионалов к этой работе, тех, кто грамотно ознакомится с особенностями предприятия, понимает суть оценочного процесса и механизм начисления кадастровой стоимости. Тогда шанс провести итоговую переоценку достаточно высок.

Факт остается фактом. Кому-то удается пройти комиссию с положительным для своего предприятия результатом.

Льготы никто не отменял

К сожалению, многие предприниматели просто не знают, какими льготами обладают, и не пользуются предоставленными государством возможностями и правами. А те, кто что-то слышал, часто не представляют механизм, по которому подобные льготы могут быть реализованы.

О каких налоговых «льготах» можно сказать применительно к объектам недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость?

К примеру, право на применение дифференцированных налоговых ставок по налогу на имущество организаций, а также право не уплачивать налог в течении нескольких налоговых периодов поставлено региональным законодателем в зависимость от таких критериев, как:

дата ввода объекта в эксплуатацию,

размер среднемесячной зарплаты в организации,

применение упрощенной системы налогообложения,

вид деятельности, осуществляемой организацией в совокупности с удельным весом доходов от осуществления этой деятельности.

Добавились льготы на 2020 г., связанные с пандемией.

При уплате земельного налога необходимо обращать внимание на льготы, установленные Налоговым кодексом РФ, и размер дифференцированных налоговых ставок, установленных муниципальным актом. Так, например в Екатеринбурге для земельного налога по общему правилу применяется ставка 1,5%. Применение иных ставок зависит от вида разрешенного использования земельного участка или от того, какими объектами земельный участок занят.

Также важно помнить, что с 1 января 2021 г. организации освобождаются от сдачи в инспекцию декларации по земельному налогу. Таким образом, отчетность по земельному налогу за 2020 г. подавать не нужно, но при наличии оснований для применения налоговой льготы необходимо заявить в ФНС о желании использовать льготы — в установленной форме.

Подобных нюансов и мелочей, за которыми в итоге стоят большие суммы в (платежных ведомостях) крайне много. И, чтобы учитывать их все, часто одного желания недостаточно. Решающее значение имеет опыт конкретных специалистов, привлеченных к решению подобных задач.

Группа компаний «Априори» давно работает с изменением кадастровой стоимости объектов, будь то здание, имущественный комплекс или земельный участок. Компания — одна из немногих в УРФО, кто предоставляет весь спектр услуг по сопровождению операций по изменению кадастровой стоимости. Среди наших сотрудников — профессиональные оценщики, юристы, специалисты по недвижимости, аудиторы.

В сопровождение кадастровой переоценки под ключ входит работа по следующим направлениям:

Расчет ориентировочной рыночной стоимости;

Анализ примененных в отчете о государственной кадастровой оценке количественных и качественных характеристик объекта;

Составление отчета профессиональным оценщиком;

Представление интересов клиента в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и в суде.

Сопровождение учета изменённой кадастровой стоимости в целях налогообложения.

Заказчиками юридических и оценочных услуг ГК «Априори» в сфере изменения кадастровой стоимости уже долгое время являются крупнейшие организации региона. В портфеле ГК «Априори» накоплен большой объем успешно разрешенных кейсов различной направленности, при работе с которыми наши специалисты учли и взяли на вооружение мельчайшие подробности и нюансы, среди них: государственные корпорации, крупные землевладельцы, собственники торговых центров и значимых бизнес-проектов.