Акции Apple и Tesla обвалились: что ждет дальше бумаги технологических компаний

Наталья Шашурина, директор по работе с состоятельными клиентами екатеринбургского офиса General Invest:

— На прошедшей неделе акции технологических компаний продолжали нести потери. За неделю индекс Nasdaq 100, где велик вес техсектора, упал на 4,1%. Индекс S&P 500 завершил неделю снижением на 2,5%.

Фиксация прибыли по бумагам технологических компаний проходит на фоне несколько тревожных данных о новых заражениях коронавирусом в США, а также новой риторики президента Дональда Трампа в отношении Китая.

Акции Apple провалились за неделю на 7,4%, но немного компенсировали 20-процентный провал от недавних максимумов.

Акции Tesla на прошлой неделе продемонстрировали крупнейшее в своей истории дневное падение, обвалившись на 21% после того, как агентство S&P Dow Jones Indices не включило эти бумаги в индекс S&P 500. На фоне падения акций Tesla особенно драматично смотрелся взлет на 40% акций другого производителя электромобилей Nikola после того, как компания заключила соглашение о сотрудничестве с General Motors. Однако позднее обе бумаги изменили направление движения.

Акции перспективного разработчика вакцины от Covid-19 AstraZeneca рухнули в прошлый вторник на 8% после того, как компания была вынуждена приостановить испытания своей вакцины. Однако впоследствии бумаги отскочили после комментариев министра здравоохранения Великобритании и на сообщениях о скором возобновлении испытаний. Глава компании по-прежнему рассчитывает, что вакцина будет готова к концу 2020 г.

В среду прошло заседание Федеральной резервной системы, инвесторы получили комментарии о новой стратегии регулятора в отношении ставок, инфляции и перспектив американской экономики.

Из макроотчетов, на которые стоит обратить внимание: отчет по розничным продажам в США за август, данные по промпроизводству в Китае за прошлый месяц, а также данные по инфляции в еврозоне.

С полной версией обзора по международным рынкам можно ознакомиться в видео, представленным ниже.